У день народження Тараса Шевченка персонажі Marvel "заговорили" словами з його віршів (фото)

9 березня світ святкує день народження класика української літератури, видатного поета Тараса Григоровича Шевченко.

Щоб якось по-особливому відзначити цей день, креативні користувачі соцмереж, серед яких знайшлися фанати кіновсесвіту Marvel, вирішили "привітати" художника з його 207-річчям.

Користувач Alexander Derkach вирішив викласти в Facebook кадри з фільмів про "Месників" і прописати на них відомі рядки з віршів Шевченко. Підписи дуже добре доповнюють картинку. "Ну що, з днюхою, Тарасе Григоровичу!)", - написав користувач до нового посту.

Крім цього 9 березня також відзначається Всесвітній день діджея. У зв'язку з цим користувачі вирішили "об'єднати" свята, щоб нікого не образити.

Нагадаємо, що до 8 березня на Міжнародний жіночий день "Укрпоштою" були випущені поштові марки з оголеними тілами в жанрі "ню". Перший випуск прикрасили роботи Тараса Шевченко "Одаліска".