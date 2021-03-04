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Четвер, 04.03.2021
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До 8 березня в Україні випускають марки з оголеними жінками: як вони виглядають і де їх купити

До 8 березня в Україні випускають марки з оголеними жінками: як вони виглядають і де їх купити
00:21 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 5 березня, в Києві відбудеться гасіння перших українських поштових марок з оголеними тілами в жанрі "ню" з серії "Її величність - жінка".

Про це в середу, 3 березня, повідомляє "Укрпошта".

"Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка "Одаліска" з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна "Енергія II" з фондів Національного художнього музею України", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрпошті" представили філателістичні бюлетені майбутніх марок.

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Тираж кожної марки - 130 тис. примірників. До марок випустять конверти "Перший день" і картки для картмаксимумів.

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"В Укрпошті вірять, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням. Адже жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована найвидатнішими митцями, здатна зачарувати і надихнути на написання кількох щирих рядків від руки", - прокоментовали в організації випуск серії марок.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський також анонсував гасіння марок в стилі "ню".

"Так, ми настільки прозора для всіх компанія, що вирішили, що прийшов час відкрити для Вас не тільки нашу звітність і душу, але й тіло і випустити першу марку в цьому жанрі. А хто у нас є майстром та трендсеттером? А ось тут зради немає. У створенні цієї серії ми використовували роботи двох українських митців – Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу та красу, дух та свободу", - написав Смілянський на своїй сторінці в Facebook в середу.

Говорячи про "зраду", гендиректор "Укрпошти" натякнув на нещодавній інцидент з планами компанії випустити марку, присвячену Сухопутними військам Збройних сил України 23 лютого.

Тоді цими планами обурилися в Міноборони України, і висловили категоричний протест, обґрунтувавши це святкування Дня захисника Вітчизни в Росії, яка є країною-агресором.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Тарас Шевченко, Укрпошта, Марки, Ню, 8 березня, оголені жінки, Андрій Чебикін.
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