Свята та вихідні у березні 2021: скільки будуть відпочивати українці

У березні 2021 року на українців чекає 22 робочих дня. Відпочивати жителі країни будуть цілих 9 днів.

У цьому місяці в Україні буде одне державна свято - Міжнародний жіночий день (8 березня), яке припадає на понеділок. Це означає, що вихідні дні в перший тиждень березня для українців триватимуть з 6 по 8 число включно.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові і неробочі дні.

Крім того, у березні відзначається такі дні:

1 березня - Всесвітній день цивільної оборони

3 березня - Всесвітній день письменника

8 березня - Міжнародний жіночий день

8 - 14 березня - Масляна

9 березня - Міжнародний день ді-джея

13 березня - День землевпорядника

14 березня - День захисту прав споживачів

15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів

18 березня - День працівника податкової та митної служби України

22 березня - Всесвітній день водних ресурсів

22 березня - День таксиста

23 березня - Всесвітній метеорологічний день

24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

25 березня - День Служби безпеки України

26 березня - День Національної гвардії України

27 березня - Міжнародний день театру

Варто відзначити, що на 8 березня випадає і початок народного свята Масляної - святкового тижня перед Великим постом. Масляний тиждень триватиме з 8 по 14 березня. В цей тиждень дозволено їсти сир, масло, яйця і молоко. Після Масляної настане Прощена неділя (14 березня), а відразу після неї з 15 березня починається Великий піст перед Великоднем.

Нагадаємо, про головні зміни, які чекають українців у березні, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" "Індексація пенсій, іпотека під 7% і запис на вакцинацію: що чекає українців у березні (Інфографіка)".