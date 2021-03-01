Свята та вихідні у березні 2021: скільки будуть відпочивати українці

У березні 2021 року на українців чекає 22 робочих дня. Відпочивати жителі країни будуть цілих 9 днів.
У цьому місяці в Україні буде одне державна свято - Міжнародний жіночий день (8 березня), яке припадає на понеділок. Це означає, що вихідні дні в перший тиждень березня для українців триватимуть з 6 по 8 число включно.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові і неробочі дні.
Крім того, у березні відзначається такі дні:
Варто відзначити, що на 8 березня випадає і початок народного свята Масляної - святкового тижня перед Великим постом. Масляний тиждень триватиме з 8 по 14 березня. В цей тиждень дозволено їсти сир, масло, яйця і молоко. Після Масляної настане Прощена неділя (14 березня), а відразу після неї з 15 березня починається Великий піст перед Великоднем.
Нагадаємо, про головні зміни, які чекають українців у березні, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" "Індексація пенсій, іпотека під 7% і запис на вакцинацію: що чекає українців у березні (Інфографіка)".