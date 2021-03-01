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Понеділок, 01.03.2021
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Свята та вихідні у березні 2021: скільки будуть відпочивати українці

Свята та вихідні у березні 2021: скільки будуть відпочивати українці
Оновлено 11:51 Сьогодні Телеграф

У березні 2021 року на українців чекає 22 робочих дня. Відпочивати жителі країни будуть цілих 9 днів.

У цьому місяці в Україні буде одне державна свято - Міжнародний жіночий день (8 березня), яке припадає на понеділок. Це означає, що вихідні дні в перший тиждень березня для українців триватимуть з 6 по 8 число включно.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові і неробочі дні.

Крім того, у березні відзначається такі дні:

  • 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня - Всесвітній день письменника
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 8 - 14 березня - Масляна
  • 9 березня - Міжнародний день ді-джея
  • 13 березня - День землевпорядника
  • 14 березня - День захисту прав споживачів
  • 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 18 березня - День працівника податкової та митної служби України
  • 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
  • 22 березня - День таксиста
  • 23 березня - Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
  • 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
  • 25 березня - День Служби безпеки України
  • 26 березня - День Національної гвардії України
  • 27 березня - Міжнародний день театру

Варто відзначити, що на 8 березня випадає і початок народного свята Масляної - святкового тижня перед Великим постом. Масляний тиждень триватиме з 8 по 14 березня. В цей тиждень дозволено їсти сир, масло, яйця і молоко. Після Масляної настане Прощена неділя (14 березня), а відразу після неї з 15 березня починається Великий піст перед Великоднем.

Нагадаємо, про головні зміни, які чекають українців у березні, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" "Індексація пенсій, іпотека під 7% і запис на вакцинацію: що чекає українців у березні (Інфографіка)". 

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата
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Свята, Вихідні, Березень 2021.
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