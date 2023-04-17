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Один из самых известных японских чемпионов сумо был украинцем

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Он получил псевдоним Тайхо ("Большой феникс") Новость обновлена 17 апреля 2023, 10:05
Он получил псевдоним Тайхо ("Большой феникс"). Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Великий японский сумоист XX века Тайхо Коки был украинцем. И звали его Иван Маркиянович Борышко.

Иван родился на Сахалине, однако его мать, японка, Кие Ная, была вынуждена бежать с детьми в Японию. Отца забрали советские военные. С этого времени Иван получил новое имя – Коки Ная. А затем получил псевдоним Тайхо ("большой феникс"). Тайхо Коки был единственным сумоистом, выигравшим Императорский кубок с сумо 32 раза.

Тайхо Коки
Тайхо Коки с выигранным Гран-при

В возрасте 21 года Коки получил звание йокодзуна – самый высокий титул борца сумо. И это стало настоящей сенсацией, потому что еще никто в столь раннем возрасте год так высоко не взлетал. Еще один триумф спортсмена – абсолютная победа без проигрыша на 8 турнирах. Это достижение никто не мог превзойти в течение нескольких десятилетий.

В 1968-м Тайхо провел 46 боев, 45 (подряд) из которых безоговорочные победы, только последнему сопернику улыбнулась удача. Дважды Тайхо Коки получал специальный приз за боевой дух и один раз за совершенную технику. Он остается единственным в истории спортсменом, побеждавшим в макууте (высший, сильный дивизион профессионального сумо) 12 раз, ежегодно за время своего пребывания в лиге.

После завершения карьеры он стал тренером. В 2002 году Тайхо Коки посетил Украину, а в 2011-м во время визита в Японию президента Украины был награжден украинским орденом "За заслуги" III степени.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине обнародовали результаты народного опроса для определения наибольших выдающихся фигур среди украинцев всех времен. Победителем рейтинга 2022 традиционно оказался поэт Тарас Шевченко.

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#Япония #Сумо #Интересные факты #Выдающиеся украинцы