Украинец Юрий Будяк спас жизнь Уинстону Черчиллю
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"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать
Украинский писатель Юрий Будяк (настоящее имя Юрий Покос) в юности воевал в англо-бурской войне в Южной Африке, где судьба свела его с будущим британским премьером Уинстоном Черчиллем. Эту историю упоминают как в западных биографиях Черчилля, ее описывает и Василий Минко в книге воспоминаний "Красный Парнас".
Сначала Будяк воевал рядовым, а потом стал командиром небольшого отряда. Действовал тот отряд по-партизански: ночью нападал на британцев, тихо, в одиночку уничтожал их. Однажды отряд украинца напал на бронепоезд с британскими солдатами. Один из них бросился к Будяку с блокнотом и карандашом.
"Корреспондент?" — спросил Юрий. Репортером оказался Черчилль. Он был единственным, кого тогда по приказу Будяка не расстреляли.
Согласно одной версии развития событий, позже англичане атаковали позиции буров, на которых были Будяк и Черчилль. Тогда корреспонденту представился случай отблагодарить за спасение. Он попросил офицеров за украинца. Потом предложил ехать с ним в Лондон. Отец Уинстона – потомок герцогов Мальборо лорд Черчилль – узнал роль Юрия в спасении сына и решил отблагодарить. Предложил устроить в Оксфордский университет. Но плохая подготовка и низкий уровень владения английским не позволили Юрию учиться в университете. Поэтому он, немного отправившись, вернулся в Украину.
В Киеве Будяк учительствовал, писал повести, рассказы, поэмы и стихи. В 1917-1921 годах выступил соорганизатором Белоцерковской украинской гимназии им. Бориса Гринченко. Был заместителем главы местного "Просвещения". Некоторое время работал в Генеральном Секретариате внутренних дел при Украинском Центральном Совете.
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