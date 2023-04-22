Украинец Юрий Будяк спас жизнь Уинстону Черчиллю

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Украинский писатель Юрий Будяк (настоящее имя Юрий Покос) в юности воевал в англо-бурской войне в Южной Африке, где судьба свела его с будущим британским премьером Уинстоном Черчиллем. Эту историю упоминают как в западных биографиях Черчилля, ее описывает и Василий Минко в книге воспоминаний "Красный Парнас".

Сначала Будяк воевал рядовым, а потом стал командиром небольшого отряда. Действовал тот отряд по-партизански: ночью нападал на британцев, тихо, в одиночку уничтожал их. Однажды отряд украинца напал на бронепоезд с британскими солдатами. Один из них бросился к Будяку с блокнотом и карандашом.

"Корреспондент?" — спросил Юрий. Репортером оказался Черчилль. Он был единственным, кого тогда по приказу Будяка не расстреляли.

Юрий Будяк

Согласно одной версии развития событий, позже англичане атаковали позиции буров, на которых были Будяк и Черчилль. Тогда корреспонденту представился случай отблагодарить за спасение. Он попросил офицеров за украинца. Потом предложил ехать с ним в Лондон. Отец Уинстона – потомок герцогов Мальборо лорд Черчилль – узнал роль Юрия в спасении сына и решил отблагодарить. Предложил устроить в Оксфордский университет. Но плохая подготовка и низкий уровень владения английским не позволили Юрию учиться в университете. Поэтому он, немного отправившись, вернулся в Украину.

В Киеве Будяк учительствовал, писал повести, рассказы, поэмы и стихи. В 1917-1921 годах выступил соорганизатором Белоцерковской украинской гимназии им. Бориса Гринченко. Был заместителем главы местного "Просвещения". Некоторое время работал в Генеральном Секретариате внутренних дел при Украинском Центральном Совете.

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