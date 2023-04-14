Рецепт творожной паски, которую ел Грушевский

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В этом году украинцы празднуют уже вторую Пасху подряд в условиях военного положения. Праздник выпадает на воскресенье, 16 апреля. Ранее мы уже рассказывали о старинном рецепте паски, который киевляне пекли в 18 веке. Но сейчас расскажем что-то необычное — а именно, какую творожную паску было принято готовить в семье известного историка Михаила Грушевского.

Так, ежегодно на Пасхальном столе Грушевских благоухала ароматами ванили творожная паска. Екатерина Грушевская, дочь ученого, делилась четырьмя рецептами этого традиционного блюда с двоюродной сестрой Ольгой Микласевич. Письмо с рецептом от 1925 г. сохранилось до наших дней в доме-музее Грушевского в Киеве, передает Историко-мемориальный музей Грушевского.

А вот и сами рецепты пасхальной выпечки от Екатерины Грушевской:

1) 1 фунт (1 фунт – 453,6 г) творога, 1 фунт масла, 1 фунт сметаны, 5 яиц, сахара по вкусу и ванили втереть и варить на кухне, но не дать закипеть. Затем слить до густого мешочка, сцедить и выдушить и выложить в форму или просто так.

2) 3 фунта творога, ½ фунта масла, 1 стакан сметанки и 12 жестких желтков втереть, сахар по вкусу, цукаты и ваниль.

3) 1 фунт творога и 1 фунт масла, сахара и ванили утереть.

4) 1 фунт творога, ½ фунта масла и сырые желтки утереть с сахаром.

Письмо Екатерины Грушевской с рецептами творожной паски, источник: ИММГ

Екатерина Грушевская в первом рецепте отмечает, что для приготовления желательно использовать специальную форму. Она, к слову, до сих пор хранится в музее-усадьбе Грушевского на Паньковской, 9. Это деревянная резная форма с крестами:

Резная форма из дерева для приготовления паски, источник: фотоархив ИММГ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будут праздновать Пасху-2023 в условиях военного положения в разных городах Украины.