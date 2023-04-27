Найбільше городище ранньої залізної доби у Східній Європі — під Полтавою

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Полтавській області знаходиться таємниче древнє поселення скіфів "Більське городище" (доба раннього залізного віку). Його розміри вражають — понад 5 тисяч гектарів. Поселень такого масштабу у світі просто не існує. Якщо порівнювати із сучасними містами, тут могли б із надлишком розміститися такі області центри як Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне чи Ужгород.

До складу грандіозної пам’ятки входить Східне, Західне та Куземинське укріплення. Усі вони об’єднані в єдину систему валами Великого укріплення Більського городища.

Звичайні, на перший погляд, пагорби біля Більська приховують давні історію міста Гелон

Пам’ятка маловідома в Україні, проте археологи продовжують знаходити справжні скарби: фортифікаційні укріплення, що колись були могутніми фортецями, давнє житло, жертовники, храми, бронзоливарні майстерні, гончарні. Серед знайдених там артефактів — скіфський меч середини VII – початку VI ст. до н. е., у похованні виявили золоті пластинки з петлями із зображеннями пантери, птахів та козла.

Знахідки у скіфських курганах

Торгові зв’язки міського центру були інтенсивними, знахідки античного розписного посуду, амфор, свідчать про зв’язки з багатьма центрами античного світу (Іонія, Аттіка, Самос, Родос, Хіос, Лесбос, Фасос, Кос, Сінопа, Гераклея, Навкратіс та ін.).

Більське городище

З 2005 року тут діє історико-культурний заповідник "Більськ", де відбувається щорічний етнофестиваль "Гелон-фест". Для всіх охочих організовували археологічну школу і проводили розкопки. До війни тут мріяли побудувати музей та зробити місце більш популярним серед туристів, аби більше людей дізналися, який скарб приховують ці місця.

Попри війну археологи продовжують розкопки, а туристів чекають на піші екскурсії Більським городищем. Туристам пропонують відвідати Барвінкову гору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.