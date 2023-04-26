Морські рифи можна знайти серед Поділля. Колись тут був берег древнього моря

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Хмельницькій області розташований унікальний комплекс колишніх морських рифів — "Подільські Товтри". Вісімнадцять мільйонів років тому об ці схили розбивались хвилі древнього Понтійського моря.

Подільські Товтри

Колись рифи нагромаджували­ся на дні, а сьогодні підіймаються над поверхнею рівнин, утворюючи дивовижні краєвиди. Кожен камінь тут — це корал або морська лілія, у розломах вапняку можна знайти молюсків, скелети черепах і морських їжаків. Унікальність цих схилів у тому, що гірський кряж утворився не внаслідок тектонічних процесів, а в результаті життєдіяльності живих організмів.

Унікальні ландшафти "Подільських Товтр"

Зараз парк входить до сімки природних чудес України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна площа природного парку — понад 26 000 га, він вважається найбільшим парком України. Всього тут знаходиться 160 пагорбів, різних по висоті та зовнішньому вигляду.

У межах парку росте майже 1700 видів рослин

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.