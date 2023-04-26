Морські рифи можна знайти серед Поділля. Колись тут був берег древнього моря
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"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати
У Хмельницькій області розташований унікальний комплекс колишніх морських рифів — "Подільські Товтри". Вісімнадцять мільйонів років тому об ці схили розбивались хвилі древнього Понтійського моря.
Колись рифи нагромаджувалися на дні, а сьогодні підіймаються над поверхнею рівнин, утворюючи дивовижні краєвиди. Кожен камінь тут — це корал або морська лілія, у розломах вапняку можна знайти молюсків, скелети черепах і морських їжаків. Унікальність цих схилів у тому, що гірський кряж утворився не внаслідок тектонічних процесів, а в результаті життєдіяльності живих організмів.
Зараз парк входить до сімки природних чудес України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна площа природного парку — понад 26 000 га, він вважається найбільшим парком України. Всього тут знаходиться 160 пагорбів, різних по висоті та зовнішньому вигляду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.