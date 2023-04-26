Рус

Морські рифи можна знайти серед Поділля. Колись тут був берег древнього моря

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Подільські Товтри
Подільські Товтри. Фото Національний природний парк Подільські Товтри

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Хмельницькій області розташований унікальний комплекс колишніх морських рифів — "Подільські Товтри". Вісімнадцять мільйонів років тому об ці схили розбивались хвилі древнього Понтійського моря.

Подільські Товтри
Подільські Товтри

Колись рифи нагромаджували­ся на дні, а сьогодні підіймаються над поверхнею рівнин, утворюючи дивовижні краєвиди. Кожен камінь тут — це корал або морська лілія, у розломах вапняку можна знайти молюсків, скелети черепах і морських їжаків. Унікальність цих схилів у тому, що гірський кряж утворився не внаслідок тектонічних процесів, а в результаті життєдіяльності живих організмів.

Подільські Товтри
Унікальні ландшафти "Подільських Товтр"

Зараз парк входить до сімки природних чудес України до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загальна площа природного парку — понад 26 000 га, він вважається найбільшим парком України. Всього тут знаходиться 160 пагорбів, різних по висоті та зовнішньому вигляду.

Подільські Товтри
У межах парку росте майже 1700 видів рослин

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.

Теги:
#Туризм #Хмельницька область #Цікаві факти #Рифи #Товтри