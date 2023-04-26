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Морские рифы можно найти среди Подолья. Когда-то здесь был берег древнего моря

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Подольские Товтры
Подольские Товтры. Фото Национальный природный парк Подольские Товтры

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Хмельницкой области расположен уникальный комплекс бывших морских рифов — "Подольские Товтры". Восемнадцать миллионов лет назад эти склоны разбивались волны древнего Понтийского моря.

Подольские Товтры
Подольские Товтры

Когда-то рифы накапливались на дне, а сегодня поднимаются над поверхностью равнин, образуя удивительные виды. Каждый камень здесь – это коралл или морская лилия, в разломах известняка можно найти моллюсков, скелеты черепах и морских ежей. Уникальность этих склонов состоит в том, что горный кряж образовался не вследствие тектонических процессов, а в результате жизнедеятельности живых организмов.

Подольские Товтры
Уникальные ландшафты "Подольских Товтр"

Сейчас парк входит в семерку природных чудес Украины в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь природного парка – более 26 000 га, он считается самым большим парком Украины. Всего здесь находится 160 холмов, разных по высоте и внешнему виду.

Подольские Товтры
В пределах парка произрастает почти 1700 видов растений

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшее казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города.

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#Туризм #Хмельницкая область #Интересные факты #Рифы #Товтры