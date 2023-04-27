Самое большое городище ранних железного века в Восточной Европе — под Полтавой

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Полтавской области находится таинственное древнее поселение скифов "Бельское городище" (сутки раннего железного века). Его размеры впечатляют – более 5 тысяч гектаров. Поселений такого масштаба в мире попросту не существует. Если сравнивать с современными городами, здесь могли бы с лихвой разместиться такие области центров, как Луцк, Ивано-Франковск, Ровно или Ужгород.

В состав грандиозной достопримечательности входит Восточное, Западное и Куземинское укрепление. Все они объединены в единую систему валами Большого укрепления Бельского городища.

Обычные, на первый взгляд, холмы у Бельска скрывают давние истории города Гелон

Достопримечательность малоизвестна в Украине, однако археологи продолжают находить настоящие сокровища: фортификационные укрепления, когда-то могущественные крепости, древнее жилье, жертвенники, храмы, бронзоливарные мастерские, гончарные. Среди найденных там артефактов – скифский меч середины VII – начала VI в. до н. э., в погребении обнаружили золотые пластинки с петлями с изображениями пантеры, птиц и козла.

Находки в скифских курганах

Торговые связи городского центра были интенсивными, находки античной расписной посуды, амфор, свидетельствуют о связях со многими центрами античного мира (Иония, Аттика, Самос, Родос, Хиос, Лесбос, Фасос, Кос, Синопа, Гераклея, Навкратис и др.) .).

Бельское городище

С 2005 года здесь действует историко-культурный заповедник "Бельск", где проходит ежегодный этнофестиваль "Гелон-фест". Для всех желающих организовывали археологическую школу и производили раскопки. До войны здесь мечтали построить музей и сделать место более популярным среди туристов, чтобы больше людей узнали, какое сокровище скрывают эти места.

Несмотря на войну, археологи продолжают раскопки, а туристов ждут пешие экскурсии по Бельскому городищу. Туристам предлагают посетить Барвенкову гору.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшее казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города.