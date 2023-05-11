Дугове зварювання металів винайшов українець

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Український винахідник Микола Бенардос у 1881 році представив спосіб дугового електрозварювання металів вугільним (який не плавиться) електродом. Він і досі лишається одним із найпоширеніших.

Згодом цю технологію назвали "Способом Бенардоса". Буквально за кілька років спосіб електрозварювання поширився в усьому світі. Він став застосовуватися не лише під час допоміжних і ремонтних робіт, але і як основний технологічний процес виробництва металевих виробів. Винахід Бенардоса мав настільки велике значення, що 1981 року ЮНЕСКО ухвалила рішення відзначити у світі 100-річчя цієї події.

Бенардос винайшов не лише це — у пошуках ідей об’їздив всю Європу, серед його винаходів: гасовий самовар, консервна банка, копальна машина, водні лижі, спеціальні гальма для залізниць, кран для умивальника, машина для виготовлення морозива, креслярська дошка з можливістю натягування паперу, парова каструля, прилад для наливання кислот, висячий цифровий замок, механічна пральна машина, жниварна машина, модернізовані плуги й сівалки, пароплавні колеса, металеві шпали, пароплав-усюдихід, який мав поворотні лопасті, завдяки чому міг оминати річкові мілини й загати по суходолу. А ще — електрична гармата, саморушна сухопутна міна, гармата, здатна метати канати на корабель, який зазнає аварії, реберні кулі

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.