Український кіноінженер винайшов камеру-кран, на яку зняли найкращі кадри "Титаніка"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Український кіноінженер Анатолій Кокуш створив операторське обладнання, яке дозволило знімати сцени у русі у відомих голлівудських фільмах "Місія нездійсненна", "Трансформери", "Титанік" та інші. Ідея операторських кранів була геніальною: винахідник прилаштував камеру на гіроскоп (пристрій, побудований за принципом дзиґи, здатний реагувати на зміну орієнтації основи, на якій його встановлено). Поєднавши гіроскоп і камеру, Кокуш дав операторам камеру, нечутливу до поштовхів.

Анатолій Кокуш за радянських часів закінчив Ленінградський інститут кіноінженерів і працював на кіностудії імені Довженка у Києві. Розкрити свій конструкторський потенціал Кокуш зміг уже після розпаду СРСР. На початку 90-х заснував компанію "Фільмотехнік", де йому вдалося втілити новаторські технології. Однією з найпрогресивніших розробок "Фільмотехніка" став операторський кран "Каскад" — це стріла з камерою, здатна вилітати на 21 метр та дозволяє охоплювати одним кадром цілі краєвиди.

Операторські крани "Каскад", джерело: Filmotechnic

Ще однією сенсаційною розробкою став "Авторобот". Він становив собою чотириметровий кран з камерою, що монтується на даху будь-якого авто. Кран та камера можуть плавно обертатись на 360 градусів довкола машини, навіть коли та рухається на шаленій швидкості. На жаль, у Голлівуді до камери приклеїлася назва "Russian Arm" ("російська рука").

Кран "Авторобот" зі стабілізованою панорамною голівкою, джерело: Filmotechnic

У 2006 році Анатолій Кокуш разом з колегами отримав два технічні "Оскари" — за розробку гіростабілізованого операторського крана "Авторобот" та операторських кранів серії "Каскад".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.