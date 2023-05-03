Картини українця прикрашали Білий дім

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Ім'я художника Якова Гніздовського маловідоме в Україні, проте дві його гравюри "Зимовий пейзаж" і "Соняшник" прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді в Білому домі, а його твори зберігаються у провідних музеях США, Європи та Японії.

Гравюра "Зимовий пейзаж", яка прикрашала Білий дім

Гніздовський народився 1915 року на Тернопільщині та навчався у Львівській духовній семінарії. Його талант помітив поціновувач мистецтва митрополит Андрій Шептицький і надав юному майстру стипендію. За ці кошти Гніздовський поїхав до Варшави й вступив до Академії мистецтв. З початком Другої світової війни Яків перевівся до Загреба (Хорватія) й продовжив навчання в місцевій академії. Там він вивчав живопис, а ще захопився ксилографією. У 1944 році художник опинився в таборі переміщених осіб поблизу Мюнхена, де працював художнім редактором українського літературно-художнього щомісячника "Арка".

У 1949 Гніздовський переїжджає до Сполучених Штатів, а за рік перебирається до Нью-Йорка. Того ж року українець взяв участь у графічній виставці, де презентував деворит (гравюра на дереві) "Кущ" й отримав другу премію. Яків захоплюється японською ксилографією, здебільшого зображує тварин та рослини, своїх моделей художник знаходив у ботанічних садах і зоопарках. Зазвичай Яків працював на деревині з вишні, яблуні чи буку. Ксилографії були надруковані на японському рисовому папері.

Великодня листівка Гніздовського

Здобувши світову славу Яків Гніздовський не забував про Галичину, про своє українське коріння. Чорно-червоні барви борщівських вишивок бачимо на його орнаментах. Робив митець і українські святочні поштівки на Різдво та Великдень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.