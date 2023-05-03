Картины украинца украшали Белый дом

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Имя художника Якова Гниздовского малоизвестно в Украине, однако две его гравюры "Зимний пейзаж" и "Подсолнух" украшали кабинет президента США Джона Кеннеди в Белом доме, а его произведения хранятся в ведущих музеях США, Европы и Японии.

Гравюра "Зимний пейзаж", украшавшая Белый дом

Гнездовский родился в 1915 году на Тернопольщине и учился во Львовской духовной семинарии. Его талант подметил ценитель искусства митрополит Андрей Шептицкий и предоставил юному мастеру стипендию. За эти средства Гнездовский поехал в Варшаву и поступил в Академию искусств. С началом Второй мировой войны Яков перевелся в Загреб (Хорватия) и продолжил обучение в местной академии. Там он изучал живопись, а еще увлекся ксилографией. В 1944 году художник оказался в лагере перемещенных лиц близ Мюнхена, где работал художественным редактором украинского литературно-художественного ежемесячника "Арка".

В 1949 году Гнездовский переезжает в Соединенные Штаты, а через год перебирается в Нью-Йорк. В том же году украинец принял участие в графической выставке, где представил деворит (гравюра на дереве) "Кущ" и получил вторую премию. Яков увлекается японской ксилографией, в основном изображает животных и растения, своих моделей художник находил в ботанических садах и зоопарках. Обычно Яков работал на древесине из вишни, яблони или бука. Ксилографии были опубликованы на японской рисовой бумаге.

Пасхальная открытка Гнездовского

Обретя мировую славу Яков Гнездовский не забывал о Галиции, о своих украинских корнях. Черно-красные краски борщевских вышивок мы видим на его орнаментах. Делал художник и украинские праздничные открытки на Рождество и Пасху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.