Украинский киноинженер изобрел камеру-кран, на которую сняли лучшие кадры "Титаника"

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Украинский киноинженер Анатолий Кокуш создал операторское оборудование, позволившее снимать сцены в движении в известных голливудских фильмах "Миссия невыполнимая", "Трансформеры", "Титаник" и другие. Идея операторских кранов была гениальной: изобретатель пристроил камеру на гироскоп (устройство, построенное по принципу волчка, способно реагировать на изменение ориентации основания, на котором он установлен). Соединив гироскоп и камеру, Кокуш дал операторам камеру, нечувствительную к толчкам.

Анатолий Кокуш в советское время окончил Ленинградский институт киноинженеров и работал на киностудии имени Довженко в Киеве. Раскрыть свой конструкторский потенциал Кокуш смог уже после распада СССР. В начале 90-х основал компанию "Фильмотехник", где ему удалось реализовать новаторские технологии. Одной из самых прогрессивных разработок "Фильмотехника" стал операторский кран "Каскад" — стрела с камерой, способная вылетать на 21 метр и позволяющая охватывать одним кадром целые виды.

Операторские краны "Каскад", источник: Filmotechnic

Еще одной сенсационной разработкой стал "Авторобот". Он представлял собой четырехметровый кран с монтируемой камерой на крыше любого авто. Кран и камера могут плавно вращаться на 360 градусов вокруг машины, даже если та двигается на бешеной скорости. К сожалению, в Голливуде к камере приклеилось название "Russian Arm" ("русская рука").

Кран "Авторобот" со стабилизированной панорамной головкой, источник: Filmotechnic

В 2006 году Анатолий Кокуш вместе с коллегами получил два технических "Оскара" — за разработку гиростабилизированного операторского крана "Авторобот" и операторских кранов серии "Каскад".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.