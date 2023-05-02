Первый гидроплан изобрел киевлянин

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Выпускник Политехнического института Дмитрий Григорьевич запомнился лучшими в мире летучими лодками-самолетами: от морских разведчиков МР и РОМ до крылатых морских миноносцев ММ. Созданные им аэгидропланиропланы сотнями производили в воюющей на фронтах Первой мировой войны российской империи и даже в США и Великобритании.

Григорович создал серию гидропланов – от морских разведчиков МР и РОМ до крылатых морских миноносцев ММ и первых торпедоносцев МТ. Особый успех судился М-24, ставшему базовым для советской авиации, его применяли на всех морях с северными включительно.

Первый гидроплан получил название М1 ("Морской первый")

За это его "поблагодарили" осуждением в десять лет в советских лагерях. Но и там талантливый авиаконструктор смог сконструировать истребитель И-5, поначалу называвшийся "ВТ" ("внутренняя тюрьма").

Гдроплан М-5

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.