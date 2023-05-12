Українці, що підкорювали космос. Завдяки розробкам Валентина Глушка злетіли перший супутник і перша людина
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"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати
Одесит Валентин Глушко прославився своїми рідинними двигунами для космічних ракет. Це саме він створив багаторазовий ракетно-космічний комплекс "Енергія-Буран". А до того він піддався сталінським репресіям і перебував у неволі. Саме там розробив низку двигунів для літаків.
У 1940-1950-х роках Глушко створював ракетні двигуни для радянських балістичних ракет і космічної програми. Найвідомішими з них є РД-107 та створений на його основі РД-108. Саме ці двигуни вивели на орбіту перший супутник і першу людину. РД-107 та РД-108 — це двигуни, у яких як паливо використовується керосин, а у якості окислювача — рідкий кисень. Створювалися вони для балістичної ракети Р-7. Але коли на її основі були створені космічні носії "Восток", "Восход", а потім і "Союз" — машини, створені Глушком, так і лишилися головним елементом їх конструкції.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.