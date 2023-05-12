Українці, що підкорювали космос. Завдяки розробкам Валентина Глушка злетіли перший супутник і перша людина

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Одесит Валентин Глушко прославився своїми рідинними двигунами для космічних ракет. Це саме він створив багаторазовий ракетно-космічний комплекс "Енергія-Буран". А до того він піддався сталінським репресіям і перебував у неволі. Саме там розробив низку двигунів для літаків.

У 1940-1950-х роках Глушко створював ракетні двигуни для радянських балістичних ракет і космічної програми. Найвідомішими з них є РД-107 та створений на його основі РД-108. Саме ці двигуни вивели на орбіту перший супутник і першу людину. РД-107 та РД-108 — це двигуни, у яких як паливо використовується керосин, а у якості окислювача — рідкий кисень. Створювалися вони для балістичної ракети Р-7. Але коли на її основі були створені космічні носії "Восток", "Восход", а потім і "Союз" — машини, створені Глушком, так і лишилися головним елементом їх конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.