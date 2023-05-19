Мільйон пісень за 6 хвилин: NASA встановило рекорд зі швидкості передачі даних з космосу на Землю

Успіх досягнуто завдяки технології, що використовує лазерні промені замість радіохвиль та системі TBIRD

В Американському аерокосмічному агентстві (NASA) не тільки складають футуристичні плани щодо порятунку Землі від астероїдів, але й роблять поступові кроки з освоєння космосу в інших сферах.

Зокрема, щодо прискорення передачі сигналу із супутників на "базу" у Х’юстоні, пише Yahoo News.

Нещодавно супутник NASA встановив рекорд передачі даних з космосу на Землю з рекордною швидкістю за допомогою лазера — 200 гігабіт на секунду.

При цьому за шість хвилин було передано 3,6 терабайта інформації, що відповідає майже мільйону пісень, зазначають у NASA. Цей рекорд заснований на технології, що використовує лазерні промені замість радіохвиль, та системі TBIRD (TeraByte InfraRed Delivery), яка була відправлена на орбіту супутником Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) у травні 2022 року.

Грунтуючись на досягнутій швидкості, дослідники агентства висловлюють упевненість, що незабаром зображення високої чіткості з космосу на Землю можна буде передавати майже у прямому ефірі, що дуже важливо для віддаленого керування роботами (наприклад, марсоходами Curiosity), які знаходяться на інших планетах.

Такий високошвидкісний лазерний зв’язок, також відомий як оптичний зв’язок, стане ключовим інструментом для NASA, метою якого є довгострокова присутність на Місяці та польоти на Марс. Крім того, вона буде дешевшою у виробництві та легшою, ніж радіозв’язок — ключова перевага для космічних подорожей.

Вчені нагадують, що майже рік тому невеликий супутник, якому було доручено випробувати цю лазерну технологію зв’язку, зумів подолати бар’єр у 100 гігабіт на секунду, що вже було "революційним". Через рік рекорд був збільшений, і ось тепер нове досягнення.

"Ця можливість змінить спосіб спілкування в космосі , — захоплюється Бет Кір, керівник місії TBIRD. — Лазерний зв'язок дозволить зздійснити наукові відкриття майбутнього. Замість використання радіохвиль, як у більшості космічних систем зв'язку, ця технологія вбудовує інформацію в коливання лазерних світлових хвиль. Це має низку переваг: збільшується швидкість передачі, що дозволяє передавати більше даних за одну передачу, отже, більше даних вивчення ученими Землі".

Апарат для використання технології TBIRD

Технологію TBIRD буде випробувано під час місії Артеміда II, запланованої на наступний рік, сказано в іншому релізі NASA. Теоретично, за допомогою цієї системи космонавти місії зможуть передавати зображення високої чіткості назад на Землю майже в реальному часі по дорозі на Місяць.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у NASA злегка підкоригували свою початкову ідею щодо колонізації Місяця в рамках місії Artemis ("Артеміда"), і тепер замість однієї постійної бази планують збудувати одразу кілька.