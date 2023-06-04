Електрика не закінчиться ніколи: у США вперше передали енергію із космосу на Землю

Шлях до отримання безмежної космічної енергії відкрито

Вчені зі США змогли досягти історичного прориву і змогли передати на Землю енергію з космосу завдяки пристрою SSPD (Space Solar Power Demonstrator), який був виведений на орбіту в січні.

Як повідомляє пресслужба Каліфорнійського технологічного інституту, в якому і було створено пристрій, у рамках проєкту Space Solar Power Project (SSPP) вперше зібрану в космосі сонячну енергію було передано на Землю.

В цей час відомо, що 50-кілограмовий пристрій збирав енергію за допомогою сонячних панелей, а передавав її через мікрохвильове випромінювання. Інформації про отриману потужність поки що не оприлюднено, однак у будь-якому випадку це досягнення відкриває шлях до створення ефективніших способів забезпечення планети невичерпним джерелом електроенергії.

Автори проєкту використовували легкі та гнучкі мікрохвильові передавачі замість жорстких конструкцій, а також відмовилися від елементів, що рухаються.

Пристрій складається з масиву гнучких легких мікрохвильових передавачів потужності, керованих спеціальними електронними чіпами, побудованими з використанням недорогих кремнієвих технологій. За допомогою цих передавачів енергію можна направити тільки в одну точку на планеті, де розташований приймач, і тим самим уникнути розсіювання.

Вчені зараз проводять аналіз результатів, але вже можуть говорити, що їх супутник зміг пережити підйом у космос та перебування у його суворих умовах. На подальші дослідження може піти до шести місяців, після яких може бути представлений новий пристрій.

Приймач енергії космосу

Як повідомлялося раніше, інша група вчених тим часом знайшла відповідь на запитання, чи можна в космосі посмажити картоплю.