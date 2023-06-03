Космічна картопля фрі: вчені з’ясували, чи можна посмажити їжу у невагомості (відео)

Процес приготування насправді складніший, ніж здається

Їжа для космонавтів неспроста готується за спеціальними технологіями, оскільки приготувати звичні страви за умов відсутності гравітації буде дуже проблематично.

Як повідомляє IFLScience, вчені Європейського космічного агентства (ESA) вирішили відповісти на питання, що мучило багато допитливих умів: чи можна посмажити в космосі картоплю фрі?

Для того, щоб знайти розв'язання цієї проблеми, їм довелося створити спеціальну автоматизовану фритюрницю, а також заглибитися у вивчення самого процесу прожарювання картоплі.

Річ у тому, що гаряча олія в умовах невагомості може розлітатися куди завгодно і призводити до отримання опіків у космічних кухарів. Однак, на цьому проблеми не закінчуються.

У процесі приготування на Землі бере участь не тільки олія та тепло, а й бульбашки, які утворюються на поверхні картоплі. Завдяки гравітації вони спливають на поверхню і благополучно випаровуються, однак у космосі вони могли б огортати шматочки картоплі та заважати теплопередачі.

Використовуючи літак, який може рухатися спеціальною траєкторією та імітувати умови невагомості, вчені змогли показати як виглядатиме процес прожарювання у спеціальній фритюрниці в космосі. Це дозволило побачити, що бульбашки можуть від’єднуватися від картоплі, а отже майбутні космічні мандрівники зможуть насолодитися свіжоприготовленими смаколиками під час довгих перельотів.

"Окрім харчування та комфорту астронавтів, вивчення процесу смаження в космосі може також призвести до прогресу в різних галузях, від традиційного кип’ятіння до виробництва водню із сонячної енергії в умовах мікрогравітації", — додали автори дослідження.

Варто зазначити, що картопля може здатися далеко не найвідповіднішим продуктом для космічних мандрівників, проте вчені вважають, що ця рослина не така вже й проста і навіть може допомогти будувати будинки на Марсі.