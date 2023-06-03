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Космическая картошка фри: ученые выяснили, можно ли пожарить еду в невесомости (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Картошка фри
Картошка фри

Процесс приготовления на самом деле сложнее, чем кажется

Еда для космонавтов неспроста готовится по специальным технологиям, поскольку приготовить привычные блюда в условиях отсутствия гравитации будет весьма проблематично.

Как сообщает IFLScience, ученые Европейского космического агентства (ESA) решили ответить на терзающий многие пытливые умы вопрос: можно ли пожарить в космосе картошку фри?

Для того чтобы найти решение этой проблемы, им пришлось создать специальную автоматизированную фритюрницу, а также углубиться в изучение самого процесса прожарки картофеля.

Дело в том, что горячее масло в условиях невесомости может разлетаться куда попало и приводить к получению ожогов у космических поваров. Однако на этом проблемы не заканчиваются.

В процессе приготовления на Земле участвует не только масло и тепло, но и пузырьки, которые образовываются на поверхности картошки. Благодаря гравитации они всплывают на поверхность и благополучно испаряются, однако в космосе они могли бы окутывать кусочки картофеля и мешать теплопередаче.

Используя самолет, который может двигаться по специальной траектории и имитировать условия невесомости, ученые смогли показать как будет выглядеть процесс прожарки в специальной фритюрнице в космосе. Это позволило увидеть, что пузырьки могут отсоединяться от картошки, а следовательно будущие космические путешественники смогут насладиться свежеприготовленной вкусняшкой во время долгих перелетов.

"Помимо питания и комфорта астронавтов, изучение процесса жарки в космосе может также привести к прогрессу в различных областях, от традиционного кипячения до производства водорода из солнечной энергии в условиях микрогравитации", — добавили авторы исследования.

Стоит отметить, что картошка может показаться далеко не самым подходящим продуктом для космических путешественников, однако ученые считают, что это растение не такое уж и простое и даже может помочь строить дома на Марсе.

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