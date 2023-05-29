"Хорошего сна, до встречи на Красной планете": ученые придумали, как доставлять астронавтов на Марс

Речь идет о воздействии ультразвуком на определенную часть мозга

Несмотря на то, что ученые нашли материал для строительства домов на Марсе, вопрос доставки землян на Красную планету пока еще остается открытым – ведь путешествие обещает быть довольно долгим. Тем не менее, и для него, возможно, в обозримом будущем найдется оригинальное решение.

Речь идет, в частности, о том, чтобы вводить направляющихся на Марс астронавтов в "приостановленную анимацию" с помощью звуковых волн, говорится в статье от 25 мая в издании Nature Metabolism.

В ней описывается эксперимент, в ходе которого ученые воздействовали ультразвуком на мозг мышей и крыс, чтобы ввести их в состояние, похожее на спячку, и исследователи говорят, что однажды эту технику можно будет использовать для раненых людей, находящихся в реанимации, или для астронавтов, совершающих дальние космические полеты.

Первый в своем роде метод, который работает путем воздействия ультразвуком на область мозга, отвечающую за контроль метаболизма и температуры тела, снизил среднюю температуру тела грызунов до 3,5 градуса по Цельсию, а также замедлил снизить частоту сердечных сокращений и снизить потребление кислорода.

"Если эта технология будет успешно продемонстрирована на людях, она будет иметь значительный потенциал для медицинских применений, особенно при опасных для жизни состояниях, таких как инсульт и сердечные приступы. Вызов оцепенения у этих пациентов может расширить окно лечения и повысить их шансы на выживание", — говорит ведущая автор исследования Хонг Чен из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По ее словам, когда еды не хватает или погода слишком холодная, некоторые млекопитающие, птицы, насекомые, земноводные и рыбы сохраняют свою энергию, невольно впадая в состояние, известное как оцепенение, загадочное и временное состояние, характеризующееся резко сниженным метаболизмом.

В таком "торпидном" состоянии температура тела животного и частота сердечных сокращений резко падают, а кровь течет медленнее. Во время зимней спячки (предварительно подготовленного произвольного акта) животные связывают множественные приступы оцепенения. Они замедляют частоту сердечных сокращений с сотен ударов в минуту до нескольких; дышать раз в десять минут и чаще; и затемняют их мозговую активность до тех пор, пока она не станет незаметной.

Глубокие физиологические изменения оцепенения резко сокращают энергию, необходимую животным для выживания. Возможно, поэтому неудивительно, что ученые давно стремятся выяснить, могут ли эти преимущества быть предоставлены людям в критических состояниях или людям, совершающим длительные и одинокие полеты к далеким планетам.

Состояние полезного для организма падения температуры тела наблюдал главный хирург Наполеона барон де Ларри: он прикладывал лед к конечностям перед их ампутацией и заметил, что раненые умирали быстрее от тепла огня, чем от холода. В наше время хирурги используют гипотермические состояния для увеличения выживаемости пациентов во время операций на сердце и головном мозге.

Но можно ли искусственно и безопасно ввести в него людей, которые естественным образом не впадают в оцепенение, остается открытым вопросом.

Чтобы исследовать эту возможность, ученые, стоящие за новым исследованием, создали переносную ультразвуковую шапку, которую они сначала приклеили на головы мышей. После включения устройство направляло ультразвуковые волны в часть мозга грызунов, называемую преоптической областью гипоталамуса, критически важной областью мозга для контроля температуры тела и сна у многих животных, а также для активации состояний гибернации и оцепенения у зимующих животных.

После воздействия ультразвуковых импульсов мыши сразу же впадали в состояние, похожее на оцепенение, при котором температура их тела, частота сердечных сокращений и потребление кислорода резко снижались. Мыши стали вялыми и съедали значительно меньше пищи.

Повторяя ультразвуковые импульсы каждый раз, когда температура тела мышей поднималась выше целевого уровня, ученые смогли удерживать мышей в этом состоянии, похожем на оцепенение, до 24 часов, не наблюдая никаких признаков травм или дискомфорта. Когда ультразвуковой шлем был выключен, нормальная температура тела мышей и уровень активности восстановились менее чем за 90 минут.

Повторив свой эксперимент с 12 крысами, ученые увидели, что устройство также вызывало снижение температуры тела крыс, хотя и более мелкое падение до 2 C. Это означает, пишут авторы исследования, что шлем все еще может работать на млекопитающих, которые не впадают в оцепенение естественным образом, включая людей.

"Все еще необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить безопасность и осуществимость этого подхода на людях. Мы могли бы представить себе астронавтов, носящих устройство, похожее на шлем, предназначенное для нацеливания на область гипоталамуса, чтобы вызвать состояние, подобное оцепенению", — объясняет Чен.

В то же время она отмечает, что предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем ультразвуковые устройства, вызывающие оцепенение, можно будет использовать для того, чтобы выиграть время врачей во время операций или поместить астронавтов в своего рода анабиоз.

Напомним, что другая группа ученых решила применить искусственный интеллект для не менее важной проблемы – поиска жизнь на Марсе.