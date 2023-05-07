Феминизм ни при чем: ученые хотят отправить на Марс только женщин

Женщины оказались лучше мужчин в вопросе космических путешествий

Ученые всерьез задумались о том, что первая человеческая экспедиция на Марс должна состоять из одних женщин.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Scientific Reports, феминизм здесь ни при чем, а дело в банальном потреблении ресурсов.

Так, команда ученых провела сравнения множества показателей, вроде потребления кислорода, выделения углекислого газа и тепла, а также общее потребление энергии, и пришла к выводу, что женщины в этом плане более "экономны".

То есть принимая в расчет только размер тела стало понятно, что женщины тратят в среднем на 30% меньше энергии и потребляют на 60% меньше кислорода и на 17% меньше воды. Речь идет о среднестатистических представителей обоих полов, однако если взять мужчину и женщину одного роста, то женщины все равно в этом плане оказываются в более выгодной позиции.

Эта разница в потребляемых ресурсах может не играть особой роли при полетах на МКС, однако если учесть, что путь на Марс лишь в одну сторону может занять до полугода, то этот параметр может оказаться критическим при формировании новой миссии.

Стоит отметить, что о превосходстве женщин в вопросе космических путешествий в NASA говорили еще в конце 50-х годов. Помимо потребления ресурсов тогда указывалось также и то, что женская репродуктивная система лучше защищена от воздействия радиации, а сами женщины меньше подвержены риску сердечного приступа. То есть женский экипаж имеет больше шансов вернуться здоровым из дальнего космического путешествия.

Несмотря на такие выводы, США отправили первую женщину в космос лишь в 1983 году.

Напомним, до колонизации Марса человечество пока не созрело, однако всерьез планирует построить постоянную базу на Луне. При этом ученые считают, что на спутнике Земли можно найти огромное количество воды, а кислород получить прямо из реголита.