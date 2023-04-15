Будущих марсиан закроют на год в напечатанном доме: как он выглядит (видео)

Людям придется жить в самоизоляции в условиях нехватки пищи и воды

Американское аэрокосмическое ведомство (NASA) планирует уже в этом году провести эксперимент с командой будущих марсианских колонистов, которым придется выживать в напечатанном на 3D-принтере доме в течение целого года.

Как говорится на сайте NASA, исследование будет проводиться в рамках миссии CHAPEA, в рамках которой колонистов на год поместят в приближенные к Марсу условия, чтобы проверить их здоровье и психологическое состояние.

Среда обитания, напечатанная на 3D-принтере, будет включать в себя отдельные помещения для экипажа, кухню и специальные зоны для лечения, отдыха, фитнеса, работы и выращивания сельскохозяйственных культур, а также общую рабочую зону и две ванные комнаты. Также у нее есть песчаная площадка для имитации выхода за пределы базы.

Также будут смоделированы и другие ограничения, вроде нехватки воды и пищи, которую астронавтам придется выращивать самостоятельно. Также планируется симулировать разные технические сложности, вроде выхода оборудования из строя.

Однако главной целью проекта все же будет являться проверка ментального состояния колонистов, так как четырем из них придется жить в одном жилом пространстве в течение целого года без возможности покинуть дом.

"Когда находишься в небольшом жилом пространстве с тремя другими людьми, потом начинаешь от них уставать", — отметила представитель NASA Сьюзен Белл и добавила, что коммуникация друг с другом со временем тоже будет ставать проблематичной.

Эксперимент должен стартовать этим летом, а специалисты пока раздумывают над тем, как доставить 3D-принтеры на Марс.

К слову, ученые уже размышляют и над альтернативными способами строить дома на Марсе. Среди наиболее эксцентричных вариантов рассматриваются дома из грибов или же из материала, получаемого из картошки.