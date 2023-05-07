Фемінізм ні до чого: вчені хочуть відправити на Марс лише жінок

Жінки виявилися кращими за чоловіків у питанні космічних подорожей.

Вчені серйозно задумалися про те, що перша людська експедиція на Марс має складатися з самих жінок.

Як говориться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Scientific Reports, фемінізм тут ні до чого, а справа в банальному споживанні ресурсів.

Так, команда вчених провела порівняння безлічі показників, на кшталт споживання кисню, виділення вуглекислого газу та тепла, а також загальне споживання енергії, і дійшла висновку, що жінки в цьому плані більш "економні".

Тобто, враховуючи лише розмір тіла, стало зрозуміло, що жінки витрачають у середньому на 30% менше енергії та споживають на 60% менше кисню і на 17% менше води. Йдеться про середньостатистичних представників обох статей, проте якщо взяти чоловіка і жінку одного зросту, то жінки все одно в цьому плані опиняються у вигіднішій позиції.

Ця різниця в використаних ресурсах може не відігравати особливої ролі при польотах на МКС, проте якщо врахувати, що шлях на Марс лише в один бік може зайняти до пів року, то цей параметр може виявитися критичним при формуванні нової місії.

Варто зазначити, що про перевагу жінок у питанні космічних подорожей у NASA говорили ще наприкінці 50-х років. Крім споживання ресурсів тоді вказувалося також і те, що жіноча репродуктивна система краще захищена від впливу радіації, а самі жінки менше схильні до ризику серцевого нападу. Тобто жіночий екіпаж має більше шансів повернутися здоровим із далекої космічної подорожі.

Попри такі висновки, США відправили першу жінку до космосу лише 1983 року.

Нагадаємо, до колонізації Марса людство поки що не дозріло, проте серйозно планує побудувати постійну базу на Місяці. При цьому вчені вважають, що на супутнику Землі можна знайти величезну кількість води, а кисень одержати прямо з реголіту.