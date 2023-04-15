Майбутніх марсіан закриють на рік у надрукованому будинку: як він виглядає (відео)

Людям доведеться жити в самоізоляції в умовах нестачі їжі та води

Американське аерокосмічне відомство (NASA) планує вже цього року провести експеримент із командою майбутніх марсіанських колоністів, яким доведеться виживати в надрукованому на 3D-принтері будинку протягом цілого року.

Як говориться на сайті NASA, дослідження проводитиметься в рамках місії CHAPEA, в рамках якої колоністів на рік помістять у наближені до Марса умови, щоб перевірити їхнє здоров’я та психологічний стан.

Середовище проживання, надруковане на 3D-принтері, включатиме окремі приміщення для екіпажу, кухню та спеціальні зони для лікування, відпочинку, фітнесу, роботи та вирощування сільськогосподарських культур, а також загальну робочу зону та дві ванні кімнати. Також вона має піщаний майданчик для імітації виходу за межі бази.

Також будуть змодельовані й інші обмеження на кшталт нестачі води та їжі, яку астронавтам доведеться вирощувати самостійно. Також планується симулювати різні технічні складності на кшталт виходу обладнання з ладу.

Однак головною метою проєкту все ж таки буде перевірка ментального стану колоністів, оскільки чотирьом з них доведеться жити в одному житловому просторі протягом цілого року без можливості покинути будинок.

"Коли перебуваєш у невеликому житловому просторі з трьома іншими людьми, потім починаєш від них втомлюватися", — зазначила представник NASA Сьюзен Белл і додала, що комунікація одна з одною з часом теж буде проблематичною.

Експеримент має стартувати цього літа, а фахівці поки що роздумують над тим, як доставити 3D-принтери на Марс.

До речі, вчені вже розмірковують і над альтернативними способами зводити будинки на Марсі. Серед найбільш ексцентричних варіантів розглядаються будинки з грибів або з матеріалу, що отримується з картоплі.