Контакт із інопланетянами не за горами: вчені запропонували новий метод пошуку позаземних сигналів

Знайдено ідеальне місце для розміщення радіомаяка для галактичного зв’язку

З початку 1960-х років у рамках програми SETI робляться спроби знайти у Всесвіті докази існування розвиненого позаземного життя. Але, незважаючи на виявлення "суперземель", сигнали від розумних істот на Землю поки що не приходили.

І ось, нарешті, дослідники заявили, що ними зроблено важливий крок у цьому напрямі – розроблено нову архітектуру програмного забезпечення, засновану на алгоритмі швидкого складання (FFA), яка дозволяє проводити рутинний пошук періодичних техносигнатур з радіоданих.

Про це пише eurekalert з посиланням на Astronomical Journal.

Це програмне забезпечення, назване Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals (BLIPSS) є результатом співпраці між Корнельським університетом, Інститутом SETI та проектом Breakthrough Listen.

Воно забезпечує підвищену чутливість до періодичних послідовностей вузьких імпульсів, збільшуючи ймовірність уловлювання свідчень про існування позаземних технологій.

"Наше програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом використовує FFA для аналізу понад 1,5 мільйона часових рядів на предмет періодичних сигналів приблизно за 30 хвилин ", — говорить Акшай Суреш, аспірант кафедри астрономії в Корнеллі, який очолював дослідження.

Програмне забезпечення було розроблено для вивчення центральної області Чумацького Шляху, яка, як відомо, щільно усіяна зірками та потенційно придатними для життя екзопланетами. Вчені вважають, що це також ідеальне місце для розміщення радіомаяка для галактичного зв’язку — якщо інопланетяни намагаються виявити і встановити контакт з іншими цивілізаціями.

"Працюючи з динамічними радіоспектрами, BLIPSS виконує пошук FFA по кожному каналу, що дозволяє виявити періодичність незалежно від смуги пропускання та дисперсії сигналу", — пояснюють дослідники в журналі The Astronomical Journal.

Це означає, що програма може виявляти сигнали з екзотичними структурами частотної розгортки, які зазвичай ігноруються традиційними методами пошуку.

Команда протестувала свій алгоритм на відомих пульсарах та змогла успішно виявити очікувані періодичні викиди. Потім вони розглянули ширший набір даних із центру нашої галактики, зібраних за допомогою телескопа Green Bank у Західній Вірджинії. Пульсари, що виробляють періодичний сигнал тривалістю від мілісекунд до десятків секунд, випромінюють у широкому діапазоні радіочастот. BLIPSS шукав повторювані сигнали в набагато вужчому діапазоні частот, що охоплює менше десятої частини ширини середньої FM-радіостанції. Сигнали природного походження навряд чи матимуть вузьку смугу пропускання і характер, що повторюється, — пояснює Стів Крофт, радіоастроном з Каліфорнійського університету в Берклі і науковий співробітник проекту Breakthrough Listen.

Тому такі сигнали обов’язково свідчать про цілеспрямовану технологічну діяльність розумних цивілізацій. Проекти SETI в основному зосереджені на пошуку безперервних радіосигналів і досі були безуспішними. Завдяки величезним обсягам даних, зібраних у рамках проекту Breakthrough Listen, та новому алгоритму пошуку, експерти сподіваються швидко знайти докази існування розвинених позаземних форм життя.

"Наше дослідження наголошує на дивовижній енергоефективності імпульсного сигналу як засобу міжзоряного зв’язку на великих відстанях. Більше того, це дослідження знаменує собою першу глобальну спробу провести поглиблений пошук таких сигналів", — зазначає Вішал Гаджар, астроном з Інституту SETI та співавтор дослідження .

Прогнавши BLIPSS на 4,5 години даних, команда не виявила жодних ознак, але не втрачає оптимізму: швидкість роботи алгоритму така, що ймовірність успіху ще ніколи була настільки висока. Понад те, у майбутніх розробках планується подальше прискорення роботи алгоритму розширення простору пошуку.

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