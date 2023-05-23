Супутник NASA знайшов дві "суперземлі" в придатній для життя зоні

Зона життя — це діапазон відстаней планети від зірки, на якому рідка вода може бути стабільною на поверхні планети

Астрономи не перестають відкривати нові таємниці Всесвіту — нещодавно космічний телескоп "Хаббл" (Hubble) зробив нові знімки, які можуть пролити світло на механізм появи планет з протопланетного диска, а також супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) зафіксував дві екзопланети типу "суперземля", що обертаються в межах зони життя сусідньої зірки.

Про це повідомляє Space.com.

Кожна їх розмірами трохи перевищує Землю. Супутник виявив екзопланети, коли вони перетинали свою батьківську зірку TOI-2095, яка знаходиться приблизно за 137 світлових років від нашої Сонячної системи (1 світловий рік становить приблизно 9,5 трильйона кілометрів).

TOI-2095 — червоний карлик, який є частиною найбільшого сімейства зірок у Всесвіті. Хоча червоні карлики холодніші за сонце, вони відрізняються сильними спалахами ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання в молодості. Це випромінювання може зменшити атмосфери планет, що обертаються у відносній близькості. У вчених поки що немає відповіді, чи можуть такі планети бути сприятливими для життя, подібно до Землі.

Зазначимо, зона життя — це діапазон відстаней планети від зірки, на якому рідка вода може бути стабільною на поверхні планети. Теоретично такі планети можуть бути придатними для життя. Однак це залежить ще від багатьох факторів.

Новим екзопланетам дали назву TOI-2095b та TOI-2095. Найближча до червоного карлика — TOI-2095 b, вона в 1,39 разу ширша за нашу планету, але в 4,1 раза більша за масою. Вона обертається довкола зірки за 17,7 земних днів.

Друга планета системи, TOI-2095 c, знаходиться трохи далі від зірки і робить оберт навколо неї за 28,2 земних днів. Її діаметр приблизно в 1,33 рази більше, ніж у Землі, а маса — в 7,5 разів більша за масу нашої планети. Температура поверхні планет, ймовірно, становить від 24 до 74 градусів Цельсія.

Зазначається, що ці екзопланети становлять великий інтерес для вчених. Команда астрономів з університету Ла-Лагуна в Іспанії має намір продовжити їхнє дослідження. Насамперед, вони хочуть встановити, чи вдалося цим двом планетам зберегти свою атмосферу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що група астрономів Саутгемптонського університету виявила найбільший космічний вибух з тих, що коли-небудь спостерігалися: він більш ніж у десять разів яскравіший за будь-яку відому наднову і втричі яскравішу за найяскравішу подію приливної руйнації, яка відбувається, коли зірка падає в масивну чорну діру.