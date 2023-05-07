Зародження нової системи, схожої на Сонячну: телескоп "Хаббл" відобразив унікальне явище

Астрономи порівняли два знімки, зроблені з різницею в 5 років і дійшли несподіваних висновків

Космічний телескоп "Хаббл" (Hubble), який зафіксував кілька місяців тому яскравий спалах у глибині космосу, зробив нові знімки, які можуть пролити світло на механізм появи планет з протопланетного диска, що складається з пилу та газу, і знаходиться поряд з молодою зіркою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Подія сталася поряд за нами — "всього лише" у 196 світлових роках від нашої Сонячної системи в сузір’ї Гідри.

Послідовність зображень, зроблених у 2016 та 2021 роках, показує зміни у тінях, що оточують зірку віком 10 мільйонів років, що, на думку дослідників, є ознакою раннього розвитку планет.

TW Hydrae – зірка головної послідовності, маса якої становить приблизно 80 % маси Сонця, а радіус – 111 % радіуса Сонця. Оскільки система нахилена на 90° до нас, це дає астрономам можливість докладно розглянути накопичення матерії навколо зірки, вік якої становить 0,2 % віку Сонця.

Набір зображень, зроблених у 2016 році, виявив тіні на дисках, що оточують молоду зірку, які вчені інтерпретували як внутрішній диск, нахилений щодо зовнішнього диска, який блокує світло від зірки.

Одне з пояснень, висунутих дослідниками, полягає в тому, що планета, що зароджується, викликала різницю у вирівнюванні диска. Знімки, зроблені п’ятьма роками пізніше, наводять на думку про ранній розвиток більш ніж однієї планети. Результати були опубліковані в Astrophysical Journal цього тижня.

"Ми припускаємо, що дві тіні, що обертаються навколо зірки з різною швидкістю — це дві невидимі планети, які втягують пил на свої орбіти, створюючи відмінності в системі всього за кілька років. Очевидно, дві планети повинні бути досить близько одна до одної. Якби одна рухалася набагато швидше за іншу, це було б помічено в більш ранніх спостереженнях», — вважає Джон Дебес (John Debes), дослідник Європейського космічного агентства в науковому інституті космічного телескопа Хаббл у Балтіморі.

Дослідницька група припускає, що дві планети можуть перебувати на тій самій відстані від своєї зірки, що і Юпітер від Сонця, оскільки орбітальний період тіней передбачає таку відстань. Нахили дисків – 5-7° – також можна порівняти з нашою Сонячною системою.

"Це відповідає типовій архітектурі Сонячної системи", — заявив Дебес.

Раніше повідомлялося про інше унікальне відкриття: вчені Массачусетського технологічного інституту (MIT) виявили, що порівняно "недалеко" від Землі — всього 137 млн світлових років — чорна діра розірвала зірку.