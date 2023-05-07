Зарождение новой системы, похожей на Солнечную: телескоп "Хаббл" запечатлел уникальное явление

Астрономы сравнили два снимка, сделанные с разницей в 5 лет и пришли к неожиданным выводам

Космический телескоп "Хаббл" (Hubble), зафиксировавший несколько месяцев назад яркую вспышку в глубине космоса, сделал новые снимки, которые могут пролить свет на механизм появления планет из протопланетного диска, состоящего из пыли и газа, и окружающего молодую звезду.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Событие произошло довольно рядом — в 196 световых годах от нашей Солнечной системы в созвездии Гидры.

Последовательность изображений, сделанных в 2016 и 2021 годах, показывает изменения в тенях, окружающих звезду возрастом 10 миллионов лет, что, по мнению исследователей, является признаком раннего развития планет.

TW Hydrae — звезда главной последовательности, масса которой составляет примерно 80 % массы Солнца, а радиус — 111 % радиуса Солнца. Поскольку система наклонена на 90° по отношению к нам, это даёт астрономам возможность подробно рассмотреть накопление материи вокруг звезды, возраст которой составляет 0,2 % возраста Солнца.

Набор изображений, сделанных в 2016 году, выявил тени на дисках, окружающих молодую звезду, которые учёные интерпретировали как внутренний диск, наклонённый относительно внешнего диска, блокирующий свет от звезды.

Одно из объяснений, выдвинутых исследователями, заключается в том, что зарождающаяся планета вызвала разницу в выравнивании диска. Снимки, сделанные пятью годами позже, наводят на мысль о раннем развитии более чем одной планеты. Результаты были опубликованы в Astrophysical Journal на этой неделе.

"Мы предполагаем, что две тени, вращающиеся вокруг звезды с разной скоростью – это две невидимые планеты, которые втягивают пыль на свои орбиты, создавая различия в системе всего за несколько лет. По всей видимости, две планеты должны быть достаточно близко друг к другу. Если бы одна двигалась намного быстрее другой, это было бы замечено в более ранних наблюдениях", — считает Джон Дебес (John Debes), исследователь Европейского космического агентства в научном институте космического телескопа Хаббл в Балтиморе.

Исследовательская группа предполагает, что две планеты могут находиться на том же расстоянии от своей звезды, что и Юпитер от Солнца, так как орбитальный период теней предполагает такое расстояние. Наклоны дисков — 5-7° — тоже сопоставимы с нашей Солнечной системой.

"Это соответствует типичной архитектуре Солнечной системы" — заявил Дебес.

Ранее сообщалось о другом уникальном открытии: учёные Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что сравнительно "недалеко" от Земли — всего в 137 млн световых лет – черная дыра разорвала звезду.