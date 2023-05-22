"Напад" чорної діри: зафіксовано найпотужніший космічний вибух

Вибух більш ніж у десять разів яскравіший від будь-якої відомої наднової

Чорні діри продовжують надавати свій "згубний" вплив на формування космічного ландшафту.

Так, група астрономів Саутгемптонського університету виявила найбільший космічний вибух з тих, що будь-коли спостерігалися: він більш ніж у десять разів яскравіший за будь-яку відому наднову і втричі яскравішу за найяскравішу подію приливної руйнації, яка відбувається, коли зірка падає в масивну чорну діру.

Результати спостереження незвичайної події на різних довжинах хвиль були опубліковані Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише британське видання.

Вибух, відомий як AT2021lwx, триває вже понад три роки, на відміну від більшості наднових, яскравість яких помітна лише протягом кількох місяців. Він стався на відстані майже 8 мільярдів світлових років від нас, коли вік Всесвіту становив близько 6 мільярдів років, і досі фіксується мережею телескопів.

Команда досліджувала об’єкт за допомогою кількох різних телескопів: телескопа Ніла Герелса Свіфта (під керуванням НАСА, Великобританії та Італії), телескопа NTT (керованого Європейською південною обсерваторією) у Чилі та Gran Telescopio Canarias у Ла-Пальмі, Іспанія.

Телескоп New Technology Telescope (NTT)

Дослідники вважають, що вибух стався внаслідок того, що величезна хмара газу, можливо, в тисячі разів більша за наше Сонце, була зруйнована надмасивною чорною діркою. Фрагменти хмари були поглинені, посилаючи ударні хвилі через його залишки, а також у великий газовий "пончик", що оточує чорну дірку. Такі події відбуваються дуже рідко, і нічого подібного раніше не спостерігалося.

Вчені відзначають, що торік відбувся найяскравіший вибух в історії – гамма-сплеск, відомий як GRB 221009A. Він яскравіший, ніж AT2021lwx, але тривав недовго – а це говорить про те, що загальна енергія, вивільнена вибухом AT2021lwx, набагато більша.

Зазначається, що вибух AT2021lwx був уперше виявлений у 2020 році Центром перехідних процесів Цвіккі в Каліфорнії, а потім зафіксований Системою останнього попередження про земне зіткнення з астероїдами (ATLAS), розташованою на Гаваях. Ці установки досліджують нічне небо при виявленні перехідних об’єктів, які швидко змінюють яскравість. В результаті в їхнє поле зору потрапляють такі космічні події, як наднові, а також нові астероїди та комети. Досі масштаб вибуху був невідомим. Порівняними за яскравістю з ним подієями у Всесвіті є квазари, надмасивні чорні дірки, в які з постійною та великою швидкістю падає газ.

Раніше Телеграф писав про те, що вчені вперше спостерігали поглинання планети зіркою.