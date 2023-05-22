"Нападение" черной дыры: зафиксирован самый мощный космический взрыв

Взрыв более чем в десять раз ярче любой известной сверхновой

Черные дыры продолжают оказывать свое "пагубное" влияние на формирование космического ландшафта.

Так, группа астрономов Саутгемптонского университета обнаружила крупнейший космический взрыв из когда-либо наблюдавшихся: он более чем в десять раз ярче любой известной сверхновой и в три раза ярче самого яркого события приливного разрушения, которое происходит, когда звезда падает в массивную чёрную дыру.

Наблюдения необычного события на разных длинах волн были опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет британское издание.

Взрыв, известный как AT2021lwx, длится уже более трёх лет, в отличие от большинства сверхновых, яркость которых заметна лишь в течение нескольких месяцев. Он произошёл на расстоянии почти 8 миллиардов световых лет от нас, когда возраст Вселенной составлял около 6 миллиардов лет, и до сих пор фиксируется сетью телескопов.

Команда исследовала объект с помощью нескольких различных телескопов: телескопа Нила Герелса Свифта (под управлением НАСА, Великобритании и Италии), телескопа NTT (управляемого Европейской южной обсерваторией) в Чили и Gran Telescopio Canarias в Ла-Пальме, Испания.

Телескоп New Technology Telescope (NTT)

Исследователи считают, что взрыв произошёл в результате того, что огромное облако газа, возможно, в тысячи раз больше нашего Солнца, было разрушено сверхмассивной чёрной дырой. Фрагменты облака были бы поглощены, посылая ударные волны через его остатки, а также в большой пыльный "пончик", окружающий чёрную дыру. Такие события происходят очень редко, и ничего подобного ранее не наблюдалось.

Ученые отмечают, что в прошлом году состоялся самый яркий взрыв в истории — гамма-всплеск, известный как GRB 221009A. Он ярче, чем AT2021lwx, но длился недолго – а это говорит о том, что общая энергия, высвобожденная взрывом AT2021lwx, намного больше.

Отмечается, что взрыв AT2021lwx был впервые обнаружен в 2020 году Центром переходных процессов Цвикки в Калифорнии, а затем зафиксирован Системой последнего предупреждения о земном столкновении с астероидами (ATLAS), расположенной на Гавайях. Эти установки исследуют ночное небо для обнаружения переходных объектов, которые быстро меняют яркость. В результате в их поле зрения попадают такие космические события, как сверхновые, а также новые астероиды и кометы. До сих пор масштаб взрыва был неизвестен. Сравнимыми по яркости с ним событием во Вселенной являются квазары, сверхмассивные чёрные дыры, в которые с постоянной и большой скоростью падает газ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ученые впервые наблюдали поглощение планеты звездой.