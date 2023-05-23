Спутник NASA нашел две "суперземли" в подходящей для жизни зоне

Зона жизни — это диапазон расстояний планеты от звезды, на котором жидкая вода может быть стабильна на поверхности планеты

Астрономы не перестают открывать новые тайны Вселенной — недавно космический телескоп "Хаббл" (Hubble) сделал новые снимки, которые могут пролить свет на механизм появления планет из протопланетного диска, а также спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) зафиксировал две экзопланеты типа "суперземля", вращающиеся в пределах зоны жизни соседней звезды.

Об этом сообщает Space.com.

Каждая из них размерами немного превосходит Землю. Спутник выявил экзопланеты, когда они пересекали свою родительскую звезду TOI-2095, которая находится примерно в 137 световых годах от нашей Солнечной системы (1 световой год составляет примерно 9,5 триллиона километров).

TOI-2095 — красный карлик, который является частью самого большого семейства звезд во Вселенной. Хотя красные карлики холоднее солнца, они отличаются сильными вспышками ультрафиолетового и рентгеновского излучения в молодости. Это излучение может уменьшить атмосферы планет, вращающихся в относительной близости. У ученых пока нет ответа, могут ли такие планеты быть благоприятными для жизни, подобно Земле.

Отметим, зона жизни — это диапазон расстояний планеты от звезды, на котором жидкая вода может быть стабильна на поверхности планеты. Теоретически, такие планеты могут быть пригодными для жизни. Однако это зависит еще от множества факторов.

Новым экзопланетам дали название TOI-2095b и TOI-2095. Ближайшая к красному карлику — TOI-2095 b, она в 1,39 раза шире нашей планеты, но в 4,1 раза больше по массе. Она оборачивается вокруг звезды за 17,7 земных дней.

Вторая планета системы, TOI-2095 c, находится чуть дальше от звезды и делает оборот вокруг нее за 28,2 земных дней. Ее диаметр примерно в 1,33 раза больше, чем у Земли, а масса — в 7,5 раз больше массы нашей планеты. Температура на поверхности планет, вероятно, составляет от 24 до 74 градусов Цельсия.

Отмечается, что эти экзопланеты представляют большой интерес для ученых. Команда астрономов из университета Ла-Лагуна в Испании намерена продолжить их исследование. Прежде всего, они хотят установить, удалось ли этим двум планетам сохранить свою атмосферу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа астрономов Саутгемптонского университета обнаружила крупнейший космический взрыв из когда-либо наблюдавшихся: он более чем в десять раз ярче любой известной сверхновой и в три раза ярче самого яркого события приливного разрушения, которое происходит, когда звезда падает в массивную чёрную дыру.