Історична подія у прямому ефірі: проведено першу онлайн-трансляцію з Марса (відео)

Трансляція тривала трохи більше години

Європейське космічне агентство (ESA) провело перший в історії прямий ефір із Марса.

Відповідна трансляція була оприлюднена в Youtube-каналі відомства і була присвячена 20-річчю запуску зонда Mars Express, який і передавав зображення з червоної планети.

Трансляція розпочалася 2 червня 2023 року о 19:00 за київським часом та тривала трохи більше ніж годину.

Варто зазначити, що повноцінної прямої трансляції не вийшло, оскільки Марс знаходиться на відстані приблизно 300 мільйонів кілометрів від Землі, через що сигнал доходив із затримкою у 22 хвилини.

Кожні 50 секунд супутник надсилав нове зображення, а також інформацію про те, в якому положенні він перебуває щодо планети.

Співробітники агентства попередили, що оскільки супутник вже можна вважати "старим", то якість зображень у нього вийшли не найбільш вражаючими. Втім, його функціоналу вистачило, щоби провести трансляцію.

Хоча апарат був запущений у 2003 році, він досі допомагає вченим вивчати геологію, атмосферу, поверхневі структури на Марсі та шукає ознаки існування води на планеті в далекому минулому.

Як повідомлялося раніше, NASA мало не втратив на Марсі свій дрон Ingenuity, який протягом шести марсіанських днів не виходив на зв’язок.