На межі провалу: у NASA розповіли, як мало не втратили свій марсіанський вертоліт

Радіоконтакт із технічним засобом було втрачено на шість марсіанських днів

Незважаючи на постійну появу нових засобів для вивчення Марса, кожен з них по-своєму безцінний для людства, тому можна зрозуміти побоювання фахівців Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), коли перед ними виникла нерадісна перспектива розпрощатися з безпілотним дроном Ingenuity, який вже понад два роки працює на Червоній планеті.

Про це пише техноблог Gizmodo з посиланням на головного інженера агентства Тревіса Брауна.

За його словами, після 49-го польоту безпілотника (який жартома називають "вертольотом" за специфічну конструкцію), радіоконтакт з ним був втрачений на шість марсіанських днів (трохи менше шести діб і шести годин за мірками Землі).

У той же час марсохід Perseverance, з яким Ingenuity працює в парі, потрапив до "комунікаційної ями", що заважала зв’язку. Тому фахівці NASA чекали, поки марсохід переміститься в інше місце та допоможе "розбудити" Ingenuity. Але навіть на "заклики" марсохода безпілотний гелікоптер не відповів. У NASA перелякалися, адже такого з дроном ще не бувало.

На карті показано місцезнаходження марсохода та вертольота. Червоними точками позначені місця, де зв’язок з вертольотом був неможливим

Нарешті, на 761-у марсіанську добу Ingenuity відправив сигнал підтвердження прийому, повторивши його і наступного дня. У цей проміжок часу команді вдалося завантажити польотний план, і дрон його таки виконав, піднявшись на рекордну висоту 18 метрів і пролетівши понад 300 метрів. Це був його 50-й успішний політ, що відбувся на 763-й марсіанський день з початку експедиції.

Здавалося, можна зітхнути з полегшенням, зазначив Браун, але, можливо, найгірше ще попереду. Судячи з отриманих даних, пил, що покриває сонячну панель, призведе до того, що Ingenuity отримуватиме все менше сонячного світла для заряджання своїх акумуляторів, і "достукатися" до нього буде з кожним разом все складніше.

Нагадаємо, що раніше завдяки землетрусу вчені спромоглися визначити структуру Червоної планети.