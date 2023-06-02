На грани провала: в NASA рассказали, как чуть не потеряли свой марсианский вертолет

Радиоконтакт с техническим средством был потерян на шесть марсианских дней

Несмотря на постоянное появление новых средств для изучения Марса, каждое из них по-своему бесценно для человечества, поэтому можно понять опасения специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), когда перед ними замаячила опасность распрощаться с беспилотным дроном Ingenuity, который уже более двух лет работает на Красной планете.

Об этом пишет техноблог Gizmodo со ссылкой на главного инженера агентства Трэвиса Брауна.

По его словам, после 49-го полета беспилотника (который в шутку называют "вертолетом" за специфическую конструкцию), радиоконтакт с ним был потерян на шесть марсианских дней (чуть меньше шести суток и шести часов по меркам Земли).

В то же время марсоход Perseverance, с которым Ingenuity работает в паре, попал в "коммуникационную яму", мешавшую связи. Поэтому специалисты NASA ждали, пока марсоход переместится в другое место и поможет "разбудить" Ingenuity. Но даже на "призывы" марсохода беспилотный вертолет не ответил. В NASA перепугались, ведь такого с дроном еще не бывало.

На карте показаны местонахождение марсохода и вертолета. Красными точками обозначены места, где связь с вертолетом была невозможна

Наконец, на 761-е марсианские сутки Ingenuity отправил сигнал подтверждения приема, повторив его и на следующий день. В этот промежуток времени команде удалось загрузить полетный план, и дрон его все-таки выполнил его, поднявшись на рекордную высоту в 18 метров и пролетев более 300 метров. Это был его 50-й успешный полет, состоявшийся на 763-й марсианский день с начала экспедиции.

Казалось, можно вздохнуть с облегчением, отметил Браун, но, возможно, худшее еще впереди. Судя по полученным данным, пыль, покрывающая солнечную панель, приведет к тому, что Ingenuity будет получать все меньше солнечного света для подзарядки своих аккумуляторов, и "достучаться" до него будет с каждым разом все сложнее.

Напомним, что ранее благодаря землетрясению ученые смогли определить структуру Красной планеты.