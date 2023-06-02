Историческое событие в прямом эфире: проведена первая онлайн-трансляция с Марса (видео)

Трансляция длилась чуть более часа

Европейское космическое агентство (ESA) провело первый в истории прямой эфир с Марса.

Соответствующая трансляция была обнародована в Youtube-канале ведомства и была приурочена к 20-летию запуска зонда Mars Express, который и передавал изображения с красной планеты.

Трансляция началась 2 июня 2023 года в 19:00 по киевскому времени и длилась чуть более часа.

Стоит отметить, что полноценной прямой трансляции не получилось, поскольку Марс находится на расстоянии примерно в 300 миллионов километров от Земли, из-за чего сигнал доходил с задержкой в 22 минуты.

Каждые 50 секунд спутник присылал новое изображение, а также информацию о том, в каком положении он находится относительно планеты.

Сотрудники агентства предупредили, что так как спутник уже можно считать "старичком", то качество изображений у него получились не самыми впечатляющими. Впрочем, его функционала хватило, чтобы провести трансляцию.

Хоть аппарат был запущен в 2003 году, он до сих пор помогает ученым изучать геологию, атмосферу, поверхностные структуры на Марсе, а также ищет признаки существования воды на планете в далеком прошлом.

Как сообщалось ранее, NASA едва не потерял на Марсе свой дрон Ingenuity, который в течение шести марсианских дней не выходил на связь.