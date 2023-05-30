Люди незабаром перестануть бачити зірки: вчені зробили сумний прогноз для Землі

Вчені закликають людство діяти вже зараз, щоб згладити наслідки "світлового забруднення"

У найближчому майбутньому населення Землі не зможе бачити зірки на небосхилі. Причина криється в LED-лампах та іншому яскравому освітленні, через яке світлішає небо.

Про це повідомляє The Guardian. Вчені заявляють, що так зване світлове забруднення зробить зірки на небі невидимими для людських очей.

Так, за словами дослідників, у 2016 році третина населення Землі перестала бачити Чумацький Шлях на небосхилі. Причиною стало збільшення використання світлодіодів, LED-ламп та іншого освітлення. Щорічно "світлове забруднення" посилюється і вже через 20 років за нинішніх темпів більшість основних сузір’їв стануть нерозбірливими.

Фізик Крістофер Кіб з Німецького центру наук про Землю провів дослідження, яке показало, що через світлове забруднення небо світлішає на 10% на рік. Це загрожує тим, що майбутні покоління можуть більше не побачити на небі зірок, крім найяскравіших.

"Негативні наслідки світлового забруднення також невідомі населенню, як і наслідки куріння у 80-х роках", — порівняв професор Оскар Корчо з Політехнічного університету Мадрида.

Вчені запевняють, що вже зараз людство має вживати заходів. Крім астрономічного та культурного впливу, "світлове забруднення" небезпечне екологічними наслідками. Багато тварин, наприклад, морські черепахи та перелітні птахи, орієнтуються по місячному світлу. А через "світлове забруднення" вони плутаються в просторі і збиваються зі шляху. А комахи, що є основним джерелом їжі для птахів та інших тварин, летять на штучне світло і гинуть при контакті з ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця десятиліття людству загрожує водна криза. Щоб цього не сталося, населення Землі потребує глобальних змін у підходах до управління водою.