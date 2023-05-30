Люди вскоре перестанут видеть звезды: ученые сделали печальный прогноз для Земли

Ученые призывают человечество действовать уже сейчас, чтобы сгладить последствия "светового загрязнения"

В ближайшем будущем население Земли не сможет видеть звезды на небосводе. Причина кроется в LED-лампах и другом ярком освещении, из-за которого светлеет небо.

Об этом сообщает The Guardian. Ученые заявляют, что так называемое "световое загрязнение" сделает звезды на небе невидимыми для человеческих глаз.

Так, по словам исследователей, в 2016 году треть населения Земли перестала видеть Млечный Путь на небосводе. Причиной стало увеличение использования светодиодов, LED-ламп и другого освещения. Ежегодно "световое загрязнение" усиливается и уже через 20 лет при нынешних темпах большинство основных созвездий станут неразборчивыми.

Физик Кристофер Киб из Немецкого центра наук о Земле провел исследование, которое показало, что из-за "светового загрязнения" небо светлеет на 10% в год. Это грозит тем, что будущие поколения могут больше не увидеть на небе звезд, за исключением самых ярких.

"Отрицательные последствия светового загрязнения также неизвестны населению, как и последствия курения в 80-х годах", — сравнил профессор Оскар Корчо из Политехнического университета Мадрида.

Ученые уверяют, что уже сейчас человечество должно принимать меры. Помимо астрономического и культурного воздействия, "световое загрязнение" опасно экологическими последствиями. Многие животные, к примеру, морские черепахи и перелетные птицы, ориентируются по лунному свету. А из-за "светового загрязнения" они путаются в пространстве и сбиваются с пути. А насекомые, являющиеся основным источником пищи для птиц и других животных, летят на искусственный свет и погибают при контакте с ним.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к концу десятелетия человечеству грозит водный кризис. Чтобы этого не произошло, населению Земли необходимы глобальные изменения в подходах к управлению водой.