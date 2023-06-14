Что случится с Землей, если люди внезапно исчезнут: ученые удивили ответом

Последствия для Земли после исчезновения людей нельзя назвать катастрофическими

Каждый из нас хоть раз задумывался о том, что же случится с Землей, если все человечество в один миг внезапно исчезнет. В особенности интересно, что будет с населенными пунктами, домами, огородами, домашними вещами и питомцами.

Ученые провели исследование и нашли ответ на этот вопрос, сообщает Science alert. Для нашей планеты в таком случае будет несметное количество плюсов.

Во-первых, свою работу остановят заводы и автомобили, а значит воздух станет чище уже через год. Кроме того, снизится уровень шума, который создают предприятия и машины по всему миру. Также из-за отсутствия выбросов в атмосферу небо станет выглядеть еще голубее, а ветер и дождь очистят землю от пыли и смога.

Дома и другие постройки зарастут сорняками и другими растениями. Увеличится количество всяких жучков-паучков и других насекомых, ведь никто не будет с ними бороться. Также на улицах уже пустующих городов поселятся крысы, еноты, мыши и другие грызуны, а следом за ними придут животные побольше — медведи, олени и так далее.

Из-за отсутствия электричества, которое теперь не вырабатывается из-за пустующих электростанций, ночные животные смогут снова вести полноценный образ жизни. Асфальт и другое дорожное покрытие потрескается и на месте бывших автострад вырастут цветы или даже деревья. Вместе с тем увеличится количество пожаров и усугубятся последствия от них, ведь никто не будет тушить огонь.

Спустя несколько лет дамбы, плотины и другие постройки людей разрушатся под воздействием старости и природных стихий. Что касается домашних животных вроде котов, попугаев и других, то они одичают и исчезнут в своем первоначальном виде. А животные на фермах станут добычей для хищников, так как сами не привыкли добывать себе пропитание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что планету ждут серьезные изменения. К 2100 году обитателям Земли придется перерисовывать карты, так как часть регионов окажутся в новых климатических зонах.