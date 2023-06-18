Больше всех пострадают люди: количество засух в мире стремительно растет

От жары страдают не только люди, но и животные

Количество засух в мире за последние 23 года увеличилось на 30% из-за чего связанное с этим опустыниванием уже затронуло четверть земного шара, что угрожает "всему нашему существованию".

Как сообщает издание fakty.tvn24, польские эксперты говорят, что эта проблема в конечном итоге затронет все человечество.

Однако проблема затрагивает не только людей, но и животных. Например, Катажина Климек из Щецинекской инспекции лесного хозяйства говорит, что в последние годы из-за жары и засухи сокращается количество насекомых, которые являются кормом для мелких животных, что приводит к сокращению количества доступной пищи по всей пищевой цепочке.

По этой причине в Польше аисты все чаще выбрасывают одного из птенцов из гнезда, поскольку в противном случае они могли бы потерять все потомство.

Засуха также приводит к выветриванию почвы, а по подсчетам экспертов восстановление 2-3 потерянных сантиметров верхнего слоя займет примерно 1000 лет. Для аграриев эта проблема превращается в снижение урожайности и необходимости больше средств вкладывать в удобрения.

Это не единственная проблема, которая грозит человечеству из-за изменения климата. Мало того, ученые убеждены, что именно человек пострадает от этого сильнее всего.

"Природа прекрасно обойдется и без нас. Мы можем загрязнить ее, но она приспособится, она изменится. Возникнет новая природа, которую мы еще не знаем, а на нас будут воздействовать последствия того, что мы делаем", — рассказал профессор Института океанологии Польской академии наук Ян Марцин.

Как сообщалось ранее, ученые недавно провели исследование того, как могла бы измениться наша планета если бы люди исчезли. Как оказалось, плюсов в этом намного больше, чем минусов.