Побито світовий рекорд температури: що відбувається і як це вплине на погоду в Україні

Ель-Ніньо в Тихому океані впливає на погоду всієї планети, однак не все так просто, кажуть Укргідрометцентрі

Перший тиждень липня відзначився по-справжньому спекотними температурами та рясними дощами з грозами, що пройшли по всій території України. За прогнозами синоптиків, на вихідних опади все ще будуть заливати країну, однак очікувати зато́ків прохолоди не варто, тим паче, що у світі температура повітря б’є історичні рекорди.

Чого ж чекати від погоди в Україні найближчими днями, з’ясовував "Телеграф".

Спекотний тиждень

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 8 липня, на сході, півночі, півдні та в центрі очікуються грозові дощі. Сухо буде лише на заході України, втім, небо буде затягнуто хмарами.

В південних та східних регіонах в нічну пору доби стовпчики термометрів покажуть від 20 до 23 градусів тепла, а вдень слід очікувати від 27 до 33 градусів з позначкою "плюс".

Трохи прохолодніше на півночі та в центрі: вночі від +16 до +19 градусів, а вдень синоптики прогнозують 23-25 градусів вище нуля.

На заході України температура повітря буде найнижчою: вночі 11-14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 20 до 23 градусів вище від нуля.

У неділю, 9 липня, дощитиме лише на півдні та сході. В центрі, на півночі, та заході України синоптики не прогнозують опадів.

Дещо зміниться і температурна картина: в центрі, на півдні та сході вночі стовпчики термометрів покажуть 17-20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 24-28 градусів вище нуля.

На півночі та заході країни нічні показники температури повітря будуть в діапазоні від 13 до 16 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від 23 до 26 градусів тепла (на Закарпатті до +29).

Початок робочого тижня, понеділок, 10 липня, очікується без дощів. Втім, мінлива хмарність буде постійним супутником всіх регіонів країни.

На заході, сході, півдні та в центрі вночі слід очікувати від 14 до 18 градусів вище нуля, а вдень у цих регіонах синоптики прогнозують 23-25 градусів тепла.

Трохи спекотніше буде на півдні: близько 20 градусів тепла в нічну пору доби і 27-29 градусів тепла буде вдень.

У вівторок, 11 липня, температурна картина залишиться практично без змін. Лише на півдні вдень температура повітря трохи зросте і буде сягати +30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, але хмарність зберігатиметься.

На екваторі тижня, у середу, 12 липня, на півночі, сході, заході та в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 17 градусів тепла, а вдень в цих регіонах вони піднімуться до 24-28 градусів тепла.

А от південь розжарить: в нічну пору доби тут буде близько 20 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують до 32 градусів вище нуля.

У четвер, 13 липня, спека посилиться. У більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть близько 30 градусів з позначкою "плюс".

А от у п’ятницю, 14 липня, синоптики прогнозують різке зниження температури до 21-25 градусів тепла. Крім того, в країну повернуться опади і дощитиме майже по всій Україні, окрім західних регіонів.

Аномалії ще попереду

30-градусна спека в Україні в середині липня — справа звична, однак світові метеорологічні новини дещо хвилюють. Так, 3 липня, вченими був зафіксований найспекотніший день за всю історію метеорологічних спостережень: середня загальносвітова температура склала 17,01 градуси. Цей рекорд тримався з 2016 року, коли вчені фіксували +16,92 °C.

Що відбувається? За словами вчених, на температурні рекорди вплинули два чинники одночасно: тривалий процес глобального потепління і метеорологічне явище Ель-Ніньо (підвищення температури поверхні Тихого океану.

"По-перше, це дійсно відбувається на тлі глобального потепління, однак це не означає, що ці рекорди — наслідок саме глобального потепління, — пояснює "Телеграфу" завідувачка відділом кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазинова. – Це атмосферна циркуляція, яка зараз меридіональна. Тобто яскраво виражена спека в окремих місцях (у Північній Африці було зафіксовано близько +50 градусів. — Ред.), не означає, що така ситуація по всій земній кулі. Там, де південні зато́ки повітря, субтропічні, заходять глибоко на північ, там і спостерігається підвищена спека".

Кліматологиня пояснила, чи варто в Україні очікувати відлуння світових метеорологічних процесів і рекордної спеки.

"Ці процеси проявлять себе в Україні з другої половини липня. Але здебільшого відчуватимуться на сході, в центрі та півдні. Втім, в Україні цього року літо очікується відносно спокійним. 40-градусної спеки точно не буде", — заспокоїла Вазіра Мартазинова.

Однак, за її словами, метеорологічні аномалії ще попереду.

"Аномальне літо у нас буде, але трохи у іншому сенсі. Серпень, який зазвичай найбільш спекотний місяць літа, цього року таким не буде. Ви ж бачите, що все змінюється: квітень зазвичай теплий і сухий, таким не був, а травень навпаки був таким. Тобто цього року аномалій дуже багато", — резюмувала науковиця.