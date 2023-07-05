Забудьте про кондиціонер та вентилятор: економні способи охолодити квартиру

Позбутися спеки можна бюджетними коштами

Щоб охолонути влітку часто люди вдаються до покупки кондиціонера чи вентилятора. Ці прилади добре охолоджують приміщення, але не всім їх вартість по кишені.

На порталі "Стіна" дали кілька порад, як охолодити приміщення за допомогою підручних засобів. До того ж, це дозволить вам заощадити на рахунках за електрику.

Використовуйте холодну ванну для ніг

Саме через ноги проходить величезна кількість кровоносних судин. Тому, щоб охолонути в спекотний день, достатньо занурити їх у прохолодну воду на кілька хвилин. Якщо не бажаєте набирати цілу ванну, підійде маленька ємність.

Природне охолодження

Рослини не лише виробляють кисень, а й випаровують вологу. Чим більше їх буде у вашій кімнаті, тим прохолодніше вам буде. Тому подумайте над тим, щоб перетворити одну з кімнат у квартирі на "зелену кімнату".

Охолодіть постільну білизну

Щоб заснути в спекотну погоду, можна охолодити постільну білизну, на якій ви спатимете. Для цього покладіть простирадло в морозилку, а потім застеліть ним ліжко. Також можна покласти в морозилку або інше прохолодне місце та ковдру, якою ви плануєте ховатися.

Використовуйте техніку "намокання"

Змочіть рушник у холодній воді і покладіть його на себе або вкрийтеся ним. Як тільки вода почне випаровуватися, ваше тіло охолоджуватиметься і створиться ефект свіжості.

Створіть "направник повітря"

Для цього візьміть горловину від пластикової пляшки або лійку і поставте її біля відкритого вікна. Це допоможе вам спрямувати потік повітря у потрібному напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями. У деяких регіонах очікується спека до +35, а в інших областях накриють дощі.