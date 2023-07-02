Україну накриває спека до 36°C: які області припече найбільше (мапа)

З кожним днем стає дедалі тепліше

Після злив та похолодання, які були у червні, Україну накриває справжня літня спека, — у більшості областей очікується температура понад 30 градусів тепла, тоді як у деяких регіонах вона взагалі підніметься до рекордних 36 градусів.

Як можна судити з карт "Укргідрометцентру", погода вже поступово теплішає, проте найближчий пік спеки очікується 5-6 липня.

У північно-західних областях буде найхолодніше, проте там також очікуються і короткочасні дощі. 5 липня у західних областях буде 25-27 градусів, а 6 липня – 21-24 градусів. У північних областях очікується 27-32 градуси. У Києві вдень буде 30-32 градуси.

Найтепліше традиційно буде на півдні, — 5 липня очікується до 35 градусів тепла у Запорізькій, Херсонській областях та Криму, і до 33 градусів в Одеській, Миколаївській областях.

Прогноз погоди в Україні на 5 липня 2023

6 липня потеплішає ще сильніше і вже у всіх південних областях очікується до 36 градусів тепла. На Дніпропетровщині може потепліти до 35 градусів, а на Кіровоградщині, у Вінницькій і Харківській областях до 34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня 2023

Нагадаємо, раніше синоптики також розповідали "Телеграфу", коли в липні варто чекати спаду спеки.