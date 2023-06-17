Готуйтесь до "тридцяток": якою буде погода на наступному тижні

Синоптична ситуація в Україні буде практично як у Таїланді — вогко і спекотно

Останніми днями сонячна погода нерівномірно розподілялася по різних областях України, але на вихідних літо повинно вступити в свої права у більшості регіонів.

Підвищення температурного фону буде спостерігатися і на наступному тижні, сказала в коментарі "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Наступного тижня дедалі частіше з’являтимуться "тридцятки", тобто 30 градусів тепла", — вважає фахівець.

Звісно, дана температура очікується не всюди: найбільша ймовірність такої спеки на півдні країни, однак Київщина також буде наближатися до позначки у +30 градусів.

На сході, півночі, півдні та в центрі повітря вдень прогріється до комфортних 26-29 градусів тепла, і 23-26 вище нуля очікується на заході.

"Втім, аномальної спеки найближчий тиждень очікувати не варто. Стандартна літня температура", — пояснює Птуха.

Підвищення температури буде відбуватися під акомпанемент дощів і гроз.

"На початку наступного тижня, 19 червня, в західних, південних, центральних регіонах очікуються короткочасні дощі, подекуди грози а вдень 20 червня дощі зачеплять і північні області України. Тільки на сході опадів не очікується", — коментує синоптик.

На екваторі тижня, 20 та 21 червня, нарешті потеплішає і на заході: денні температури тут сягатимуть 27 градусів тепла. На сході, півночі, півдні та в центрі стовпчики термометрів покажуть 28-29 градусів з позначкою "плюс". Однак дощі посиляться і пройдуть практично по всій території України крім Донецької та Луганської областей.

Під завісу робочого тижня, за прогнозами синоптиків, опади пройдуть вже по всій території країни. Однак тепло буде зберігатися, а це означає, що синоптична ситуація в Україні буде практично як у Таїланді: вогко і спекотно.

"Потужних фронтів, які спричинили нещодавнє літнє похолодання минулого тижня, не передбачається. В середині тижня може пройти атмосферний фронт з північного заходу, але такого холоду вже не буде і температура повітря швидше вирівняється до літнього тепла", — резюмувала Наталія Птуха.

Нагадаємо, що про дощі у третій декаді червня говорив у прогнозі для "Телеграфу" і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. На його думку, третій десятиденний відрізок місяця збереже можливість опадів, навіть проливних дощів.