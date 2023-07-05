Дощі ще затримаються: яким регіонам "пощастить" с погодою найближчими днями

В деяких областях синоптики прогнозують до 35 градусів тепла

На більшій території України зафіксувалась сонячна погода, але місцями ще очікуються дощі з грозами.

Як повідомляє Sinoptik, найближчими днями в більшості містах прогнозуються пориви слабкого вітру.

Погода у Львові на 5-6 липня

На Львівщині найближчими днями очікується мінлива хмарна погода, місцями з дощами. У середу опади з грозою передбачаються вдень, а ввечері їм на зміну прийде дрібний дощ. А у четвер навпаки — в обід львів'яни очікують незначні опади, а ввечері можлива гроза. Температура повітря вдень сягатиме +26… 27 градусів, а вночі опуститься до +14…16 °C. 5 липня дме легкий вітер, 2 м/с, а 6 липня буде штиль.

Погода у Львові на 5-6 липня

Погода у Києві на 5-6 липня

У столиці України також пройдуть дощі з грозою. У вівторок опади прогнозуються вдень, а у середу — ввечері. Вдень повітря прогріється до 29…32 градусів тепла, а вночі охолоне до +19…20 °C. Протягом двох днів прогнозується тихий вітер — 1 м/с.

Погода у Києві на 5-6 липня

Погода у Харкові на 5-6 липня

Слобожанщину також не оминув дощ. У середу синоптики обіцяють ясну погоду, яка наступного дня зміниться на дощову. Опади з грозою почнуться у четвер вдень і йтимуть до пізнього вечора. Удень температура у місті підніметься до 32…33 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +20…22 °C. Лише у четвер очікується слабкий вітер — 4 м/с.

Погода у Харкові на 5-6 липня

Погода у Донецьку на 5-6 липня

Протягом двох днів у цьому місті зафіксується ясна погода. Температура повітря вдень підніметься до +34…35 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 19…21 градусів тепла. Вітер 5 липня очікується легкий, 2 м/с. Наступного дня вітер збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Донецьку на 5-6 липня

Погода у Дніпрі на 5-6 липня

Дніпрянам також пощастить з сонячною погодою найближчими днями. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +33…34 °C, а вночі знижуватимуться до 22 градусів тепла. Легкий вітер дутиме у середу, максимальна швидкість якого сягає 2 м/с, а у четвер прогнозується слабкий — 4 м/с.

Погода у Дніпрі на 5-6 липня

Погода в Одесі на 5-6 липня

На Одещині переважно буде сонячно. Лише у четвер вдень передбачається невелика хмарність, але до вечора небо проясниться. Повітря вдень прогріється до +31…33 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +21…23 °C. Легкий вітер дутиме найближчими днями, його швидкість сягатиме 2 м/с.

Погода в Одесі на 5-6 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро Україну накриє справжня літня спека.