Різкі зміни: на яку погоду чекати українцям найближчими днями

В одному із регіонів слід чекати рвучкого та шквального вітру

Хоча в середині тижня синоптики запевняли, що дощі покидатимуть Україну, однак сама погода такої думки не розділяє. Тож найближчими днями українцям слід готуватись до ймовірних опадів.

Як повідомляє Sinoptik, лише в одному регіоні можна чекати стабільно сонячної погоди.

Погода у Львові на 6-7 липня

На Львівщині мінлива хмарність триматиметься протягом двох днів, місцями можливий дощ. Опади з грозою прогнозуються лише у четвер у денний час. Температура повітря вдень підніметься до +23…25 °C, а вночі охолоне до +15…18 градусів. У четвер-п'ятницю вітер прогнозується легким, 3 м/с.

Погода у Львові на 6-7 липня

Погода у Києві на 6-7 липня

Кияни готуються до хмарної погоди з дощами. Опади очікуються у п'ятницю, які змінюватимуть інтенсивність протягом дня, а ввечері варто чекати грозу. Температура повітря вдень сягатиме 27…31 градусів тепла, а вночі опуститься до +20…21 °C. 6 липня дутиме тихий вітер, його швидкість сягатиме 1 м/с, а наступного дня збільшиться до легких 2 м/с.

Погода у Києві на 6-7 липня

Погода у Харкові на 6-7 липня

Харків'яни вже пережили нічну грозу і готуються до мінливої хмарності. Похмурий ранок у четвер повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Наступного дня протримається така сама погода. Удень температура у місті підніметься до 34 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +22…23 °C. 6-7 липня дутиме легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Харкові на 6-7 липня

Погода у Донецьку на 6-7 липня

Серед інших міст Донецьку повезло найбільше, бо він купатиметься в промінцях сонця. Температура повітря вдень підніметься до 35…36 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +21…22 градусів. Під кінець тижня очікується легкий вітер — 4 м/с.

Погода у Донецьку на 6-7 липня

Погода у Дніпрі на 6-7 липня

Цей обласний центр спочатку у четвер обігріє сонечко, а потім над ним у п'ятницю нависнуть грозові хмари. Опадів не передбачається. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +34…35 °C, а вночі – знизяться до 23…24 градусів тепла. Вітер у четвер дме легкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с. У п'ятницю передбачається легкий — 2 м/с.

Погода у Дніпрі на 6-7 липня

Погода в Одесі на 6-7 липня

У четвер одесити чекають на переважно сонячну погоду. Наступного дня ясне небо у середині дня в Одесі вкриється хмарами. У денний час йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Повітря у денний час прогріється до 31…34 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +23…24 °C. 6 липня дутиме легкий вітер — 2 м/с, а 7 липня різко збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода в Одесі на 6-7 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про поступове підвищення температури з перших днів липня.