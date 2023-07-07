"Фонтан" до второго этажа и подтопленная автостанция: Львов накрыл мощный ливень (видео)

Во Львове дождь шел практически всю ночь

Следом за Киевом непогода добралась и до Львова — там из-за проливного дождя парализовало движение транспорта на некоторых улицах.

Как пишут местные Телеграм-каналы, серьезное подтопление наблюдается в районе рынка "Нижний Шувар".

Кроме того, из-за дождя оказалась подтопленная автостанция на Богдана Хмельницкого.

Дождь во Львове не прекращался почти всю ночь. Из-за обильных осадков в центре города образовался своеобразный "фонтан".

Как пишет депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, инцидент произошел на улице Словацкого, где струя воды достигала второго этажа.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что водой заливает балкон жилого дома. Зинкевич отметил, что на место происшествия были вызваны специальные службы.

Отметим, что дожди 7 июля ожидаются во многих регионах Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове объявили траур по жертвам ракетного удара по жилому дому. Российская ракета убила десять мирных граждан. 7 июля поисковую операцию на месте трагедии завершили.