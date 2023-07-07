"Фонтан" до другого поверху та підтоплена автостанція: Львів накрила потужна злива (відео)

У Львові дощ йшов майже всю ніч

Слідом за Києвом негода дісталася і Львова — там через проливний дощ ускладнено рух транспорту на деяких вулицях.

Як пишуть місцеві телеграми-канали, серйозне підтоплення спостерігається в районі ринку "Нижній Шувар".

Крім того, через дощ була підтоплена автостанція на Богдана Хмельницького.

Дощ у Львові не припинявся майже усю ніч. Через сильні опади у центрі міста утворився своєрідний "фонтан".

Як пише депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, інцидент стався на вулиці Словацького, де струмінь води сягав другого поверху.

На опублікованих кадрах із місця подій видно, що водою заливає балкон житлового будинку. Зінкевич зазначив, що на місце події були викликані спеціальні служби.

Зазначимо, що дощі 7 липня очікуються у багатьох регіонах України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові оголосили жалобу за жертвами ракетного удару по житловому будинку. Російська ракета вбила десять мирних громадян, десятки містян отримали травми. 7 липня пошукову операцію на місці страшної трагедії завершили.