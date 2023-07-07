Ракетна атака на Львів: кількість жертв знову зросла (відео) - оновлено

Рятувальники продовжують працювати на місці події

Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару по будинку у Львові, завданого в ніч проти 6 липня, різко зросла. Рятувально-розшукові роботи на місці трагедії продовжуються.

Про це у п’ятницю, 7 липня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Львів. Число загиблих в результаті російських ракетних обстрілів зросло до 9 осіб, 42 особи отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

UPD від 7:44. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з-під завалів дістали десяте тіло.

Відомо, що серед постраждалих від руйнування будинку є троє дітей. На місці події все ще продовжуються рятувально-розшукові роботи

Водночас МВС публікує відео, зняте на місці події в перші хвилини після ракетного удару російських окупантів. На кадрах видно, як рятувальники проводять розбір завалів та знаходять постраждалих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ракетний удар по багатоквартирному будинку у Львові було завдано близько 3:00 години в ніч проти 6 липня. В результаті було зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах будинку. Мешканці постраждалого від атаки будинку розповіли, що відбувалося тієї ночі.